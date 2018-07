Historiador afirma que el 5 de Julio no se firmó el Acta de la Independencia de Venezuela

06-07-18.-Lo que reposa en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo no es el documento original, sino una copia hallada en Valencia en el siglo XX, explicó el historiador Andrés Eloy Burgos, investigador del Centro Nacional de Estudios Históricos

Lo que pasó a la historia del 5 de Julio de 1811 no es necesariamente lo que sucedió. Primer detalle: ese día, que se recuerda como el de la firma del Acta de la Independencia, no se firmó ninguna acta. ¿Sorpresa? Y hay más. Por ejemplo, el documento que es objeto de veneración en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo no es el original, porque el original se perdió en los avatares de la Guerra de Independencia.

El documento original se perdió en los avatares de la guerra

El historiador venezolano Andrés Eloy Burgos, investigador del Centro Nacional de Estudios Históricos (CNEH), aclara que ese día "no se firmó nada", porque el documento comenzó a ser rubricado a partir del 7 de julio. Sin embargo, como lo más representativo del hecho fue la firma del acta, esa es la imagen que se fijó en la iconografía.

"El acta se firmó hasta mediados de julio", porque el documento viajó a las provincias, precisó Burgos en conversación telefónica con Contrapunto.

Esto no le resta peso al 5 de Julio, que –tal como lo describe el historiador- fue "consecuencia de un ardiente debate, de meses de discusiones" y de un verdadero amago: por un lado se crea una junta para conservar los derechos del rey, pero por otro se trabaja para romper con España.

Para Burgos hay varios protagonistas del 5 de Julio, pero en la primera línea se encuentra Francisco de Miranda, a quien presenta como "uno de los hombres que tiene mayor claridad sobre el destino político para Venezuela". No menos importante es Juan Germán Roscio, quien tuvo "una clara resolución por la independencia", e incluso el joven Simón Bolívar, quien no era diputado pero que sumó argumentos y pasión a las discusiones en la Sociedad Patriótica.

Aunque el famoso cuadro muestra la firma del Acta de Independencia, en realidad no ocurrió ese 5 de Julio

En la acera de quienes se oponían a la declaratoria el investigador ubica a sacerdotes como Manuel Vicente Maya y a otros curas, que "aunque hayan sido derrotados también fueron protagonistas del 5 de Julio".

Pero la firma del acta no fue el fin, sino el comienzo de un largo camino. "En lo político fue una declaración de guerra, la decisión de luchar por la libertad porque los españoles no se iban a quedar tranquilos y no se quedaron tranquilos", recuerda Burgos.

De cualquier manera, el acta que hoy es preservada en el Palacio no es la original. Como era de esperarse, el documento "se perdió en la guerra", posiblemente –según relata Burgos- en una de las incursiones de los realistas en Caracas. "Por casualidad se encontró la copia" en Valencia, en una casa en la que presuntamente la usaban como parte del mobiliario. Y ese es el documento que hoy se mantiene en el Palacio Federal Legislativo.