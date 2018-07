Piden mejoras en la distribución de agua

6 julio 2018 - Los vecinos de los sectores Terrazas de Guaicoco, Caucaguita, Turumo y del barrio Bolívar, sector El Tanque, todos ubicados en el municipio Sucre, (Mir), exigen a las autoridades competentes se mejore la distribución de agua potable por las tuberías, pues ya están cansados de vivir en una eterna sequía.



Danilka Gómez, Isbeth Barrios, Yesica Martínez, Xiomara Díaz, Maria Aldana, Rafael Puig, en representación de los vecinos de las zonas afectadas por la suspensión del servicio, sostuvieron una reunión con Gustavo Prieto, presidente del Instituto Municipal de Aguas de Sucre, Imas, a quien le dieron a conocer todas sus quejas y también conocieron información de los graves problemas de infraestructura que tiene todo la red de distribución.



Señalaron que existen casos como en las Terrazas de Guaicoco, en donde ya cuentan con 19 meses sin recibir agua potable por tuberías “los vecinos ya estamos cansados de la eterna sequía, ya es una practica cotidiana abastecernos del liquido cuando llueve, antes reuníamos el dinero y pagábamos una cisterna, pero los costos han subido mucho y ya no contamos con los recursos para cancelar precios hasta de 80 millones por camión”, dijo Danilka Gómez.



Pidieron a las autoridades a todos los niveles que instalen mesas de trabajo para buscar una pronta solución. “En nuestras comunidades no importa que llueva o no, poco tiene que ver que los embalses se encuentren vacíos o llenos, nunca nos llega el agua, es por ello que solicitamos, al presidente Nicolás Maduro, a la ministra de Atención de las Aguas, Evelyn Vásquez, al gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, así como al alcalde José Vicente Rangel, se siente a buscar una solución e inviertan en la reparación y modernización del sistema de bombeo, en la instalación de tuberías y mejoras en la presión” solicitó Rafael Puig.

