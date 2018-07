El Drama del Transporte en la Parroquia Caricuao

6 de julio de 2018.-

La Parroquia Caricuao es una de las más populosas del Distrito Capital, para el Censo del 2011 el Instituto Nacional de Estadísticas refleja una estructura poblacional de 138.659 personas, cantidad que no puede ser actualizada por carecer de fuentes para ello. Tiene dos salidas una por la autopista Francisco Fajardo y otra por Montalbán y la Av. Páez del Paraíso.

El drama del transporte tiene dos vertientes: por una parte los peatones que utilizan el transporte público y por la otra los que tienen vehículos propios. Anteriormente no se podía utilizar el transporte público por las colas trancadas en la Autopista Francisco Fajardo y la Avenida Páez del Paraíso, sin embargo se utilizaba el transporte público con grandes autobuses. Actualmente las colas de la Autopista Francisco Fajardo han cedido ante la decisión de los particulares de dejar sus autos en casa, o por tenerlos en reparación o por venderlos al no poder costear el mantenimiento de los autos. Con la llegada de la Línea 2 del Metro de Caracas en octubre de 1987 con las estaciones: Caricuao, Zoológico y Ruiz Pineda, desaparecieron las líneas de autobuses y busetas. Existió también una línea que iba desde Caricuao hasta Montalbán pero desapareció, ya que ahora Montalbán se enlaza con la estación del Metro de Antímano. Igual pasó con la ruta que iba desde Ruiz Pineda a la Yaguara, porque ahora la gente enlaza con la estación Ruiz Pineda hasta la Yaguara y allí toma otras rutas terrestres según donde vaya.

Actualmente se mantiene una línea que llega al Silencio y sale desde Ruiz Pineda, cerca de La Redoma, cobra actualmente 5000 Bs., y una que sale de la Estación Zoológico, al lado de la parada del Metrobus: una buseta que llega a Zona Rental en Plaza Venezuela que cobra 20 mil, 30 mil y hasta 40 mil bolívares según sea la demanda del servicio. El Metro había sido la única vía de salida desde Caricuao, pero los retrasos, la no operatividad bien por el robo de cables, la falta de electricidad, o los arrollamientos u otros problemas presentados, han dejado incomunicado Caricuao con el resto de la ciudad en infinitas oportunidades. Las personas con discapacidad motora (en sillas de ruedas) ya no pueden utilizar el sistema metro ya que la mayoría de las escaleras mecánicas no funcionan.

Y en las rutas internas como lo es La Redoma hacia la UD5 o UD4, las unidades de transporte activas han disminuido, por lo caro de las reparaciones o la falta de repuestos. El sector Las Casitas que utiliza jeep también es una zona bien golpeada en el transporte interno, teniendo que recurrir a las llamadas Perreras, ya que los jeepses son insuficientes para la alta demanda de usuarios, y por la misma razón de que la reparación del parque automotor es muy costoso en la actualidad.

Por otra parte, el sector UD1 también tiene baja flota de busetas, debiendo los usuarios caminar kilómetros, además que al llenarse en la parada la buseta, los puntos intermedios donde espera la gente por el transporte no lo pueden abordar por estar lleno, debiendo en esos casos pedir cola o caminar. El sector de la UD4 cuenta con un parque de carritos por puesto de cinco puestos de dos carros, y unas pocas busetas, no llegan las busetas a todos los sectores de la UD4, debiendo quedarse el usuario en sectores cercanos y caminar por terreno en pendientes elevadas. Existe también un Metrobus que va desde la UD5 hasta la UD4 que presta un servicio deficiente, debido a que en lapsos prolongados de tiempo se mantiene en reparación.