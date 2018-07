Falleció el camarada, luchador y dirigente popular Carlos López Guevara / Los que mueren por la Vida no pueden llamarse muertos

6 de julio de 2018.-

Se informa que los restos del camarada Carlos Bernardo López Guevara el "Gocho Carlos", serán velados en la Funeraria las Fuentes, en la Urbanización el Paraíso, cerca de la Iglesia la Coromoto mañana viernes 6 de Julio de 2018 a partir de las 11:00 AM. Posteriormente será trasladado a partir de las 6 de la tarde, a la Parroquia 23 de Enero (Metro Agua Salud), al Sector de la Cañada en la sede de la Coordinadora Simón Bolívar /Radio Al Son del 23, donde se realizará un Homenaje Postumo en honor a su trayectoria revolucionaria y continuar su velatorio hasta el día Sábado 7 de Julio del 2018, cuando a partir de las 12 del mediodía, será trasladado al Cementerio del Este.

Los que mueren por la Vida

No pueden llamarse muertos

Hoy 5 de julio 2018, Día Nacional de la Declaración de la Independencia de Venezuela, esta amada patria por la que muchas mujeres y hombres han dado su vida para verla Libre y Soberana, nuestro camarada Carlos López Guevara (el gocho Carlos), incesante guerrero libertario, poeta y sensible ante la ignominia que sufren los desheredados de la tierra, que ni las balas ni la cárcel lo derribaron, precisamente por su fuerza y coraje pareciera que hasta el día de su siembra lo distinguió. Los que anduvimos con él en estos últimos años, podemos certificar su incesante labor revolucionaria, antiimperialista, bolivariano, chavista y defensor del legado del Comandante Eterno. En la casa de amistad Cuba-Venezuela dejo un ejemplo de trabajo revolucionario educativo, fundador del Colectivo Nacional Chávez (CONCHAVEZ), reuniéndonos los martes y jueves, generando política revolucionaria para consolidar por el camino correcto esta revolución bolivariana que con sus adversidades siempre defendió la idea de NO abandonar este proceso chavista-bolivariano con fe de pueblo. Con los compas de la Coordinadora Simón Bolívar en el 23 de Enero, en la radio al Son del 23, producía durante los tres últimos años una emisión etiquetada "CONCHAVEZ SIEMPRE", todos los martes de 10am a 12m, comentarios de actualidad política en defensa de este proceso revolucionario, acompañado de Chiricuto, Marcos Viloria, Rufino García, Cleveland Duerto. No había mezquindad, ni celos, ni arrogancia en el saber y la práctica política cotidiana, hombre sabio y humilde Carlos López. Siempre en la búsqueda de la unidad y fuerza de los revolucionarios para combatir el imperialismo, el cual era su norte de combate. Líder en diversos colectivos: CONCHAVEZ, UPRA, BPR, Frente Antiimperialista Antifascista, Frente Asambleario Popular, Partido Comunal Revolucionario (con trabajadores de PDVSA del Edo. Bolívar) funcionado con el MEP, Bloque Popular Ejército del Pueblo (en lucha contra los bachaqueros) y aún le quedaba tiempo para estudiar periodismo en la Universidad Bolivariana a la que acudía puntualmente.

El 2 de abril de 1978, en las montañas de Maracay Edo Aragua en el Caserío Tiara, cae preso el camarada Carlos Bernardo López Guevara tenía apenas 20 años de edad, junto a Rubén Gómez Tovar, Gerardo Hernández Betancourt, Francisco Segovia, Gustavo Bolívar Galindo y un gochito de apellido Zambrano. Son detenidos por el batallón Simón Bolívar y la DIM, luego de ser golpeados, vejados y torturados, son traslados al DIM Caracas y luego al Cuartel San Carlos , donde pasaría 11 meses preso , luego sería trasladado a la Cárcel Modelo , luego a la Cárcel Trujillo, en total pagaría unos 7 años de cárcel. En ese momento Carlos López el "Gocho Carlos" venía de los CLER comité de luchas estudiantiles revolucionarias un ala de la organización político-militar Bandera Roja (BR). Cuando son detenidos, estaban en la construcción del Frente Jesús Marqués Finol , bajo el criterio político que creando varios frentes en todo el país, la represión no se concentrará con mayor fuerza en la zona de oriente que era lo que estaba sucediendo en ese momento. A mediados del año 1986, integra junto a los camaradas del M19 en Colombia el Batallón América con compañeros colombianos , ecuatorianos, peruanos y algunos venezolanos entre ellos Carlos López Guevara el Gocho Carlos.

Desde muy temprana edad siendo estudiante del cuarto año de Bachillerato comienza su militancia en las luchas estudiantiles convirtiéndose en líder estudiantil en el Liceo José Gregorio Hernández en Gato Negro / Caracas En su traslado a la cárcel de Trujillo escribió una obra de teatro sobre Simón Bolívar, la cual puso en escena por esos tiempos con los presos comunes, presentándola en el Festival de Teatro Penitenciario cada año. Para ese momento los presos comunes de Trujillo, no tenían nada que presentar en el Festival y Carlos ofreció su obra teatral, la cual dirigió en sus tiempos de permiso, eso conllevó que lo golpearan, torturaran y trasladarán a todo el colectivo de presos políticos, a la cárcel del Dorado donde fue sometido a peinillas y tortura por más de 15 días. Un hombre que contó con la incondicionalidad de su madre, Aura Guevara quien se lanzó una huelga de hambre junto María Gómez para que fueran trasladados a Caracas. Escribió 2 libros: Relatos de Prisión y Amores Enajenados (poemas) donde narra toda las lucha de los presos durante la cuarta República. Al final en el libro tiene La foto de José Sánchez el negro Cheo quien hoy vive en Suecia, la de Oswaldo "Hugo" Negretti y la del Comandante Elías Baltazar Ojeda Negretti, presos en la cárcel Modelo. Dejo cuatro libros, sin editar, entre poemas y actualidad política. Si hay algo que caracterizaba al "Gocho" Carlos era su irreverencia, su valentía y coraje frente a todo orden institucional con perfil de corrupción. Un hombre probado en el combate, así era el Gocho. Revolucionario de convicción y de corazón.

CONCHAVEZ, COORDINADORA SIMÓN BOLIVAR, UPRA, FRENTE ANTIIMPERIALISTA ANTIFASCISTA, FRENTE ASAMBLEARIO POPULAR, PARTIDO COMUNAL REVOLUCIONARIO, FICULNA, LA COMUNA AL TANTO, CIRCULOS BOLIVARIANO, BLOQUE POPULAR EJÉRCITO DEL PUEBLO