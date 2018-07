Ante el fracaso de las expropiaciones los trabajadores denuncian falta de producción a un año en Sidetur Planta Casima

6 julio - Puerto Ordaz - Alejandro Álvarez secretario general del sindicato SIDERNAC del complejo siderúrgico nacional y miembro de la dirección nacional de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela UNETE se refirió a las recientes declaraciones hechas por el secretario general del partido comunista Óscar Figuera. El dirigente sindical destacó que las denuncias realizadas por Figuera han sido realizadas por la UNETE desde hace más de 6 años, en donde tanto al ex presidente Hugo Chávez y Nicolás Maduro se les alertó y exigió rectificar en las malas prácticas que se empezaban a implementar sumado al combate de las mafias del corporativismo sindical y patronal.



Álvarez se refirió a que la gravedad de la situación no nace con la entrega de 700 empresas al Frente Francisco de Miranda; si no que tiene su punto de partida desde que se entregó las empresas a funcionarios militares y gerencias burocráticas del partido, los cuales han llevado a la ruina y paralización total del aparato productivo nacional en las diversas áreas en las que han sido designados, citando los casos de los centrales azucareros y del mismo SIDOR donde en lo que va de año su producción no llega al 5% de su capacidad productiva. El dirigente sindical resaltó la conciencia y compromiso con la productividad de parte de los trabajadores los cuales están preparados para la conducción de las empresas y lucha del país .