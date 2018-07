Roy Chaderton advierte que “todos los movimientos de Colombia son preparativos para una guerra”

Roy Chaderton Matos en el programa Dossier

3 de julio de 2018.- l exembajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton Matos, advirtió este lunes que todos los movimientos que hace Colombia son preparativos para una guerra contra Venezuela.



“Se equivocan porque aun cuando estamos cercados no estamos aislados, tenemos poder político popular, tenemos poder de fuego, y además la vana ilusión de los represores oligárquicos de Colombia de que van a entrar a Venezuela como Pedro por su casa, está muy alejada de la realidad”, dijo el director del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual .



Al ser entrevistado en el programa Dossier, transmitido por Venezolana de Televisión, señaló que de producirse un conflicto bélico Venezuela no convertirá su territorio en trinchera. “Lo que va a pasar es que nuestra resistencia, y creo lo dijo Pedro Carreño, que nosotros vamos a resistir pero no es haciendo de Venezuela una trinchera, que para ciertos casos prácticos puede serlo, pero nosotros vamos a resistir penetrando el territorio colombiano”, aseveró.



Explicó que ante una posible invasión de Colombia en territorio venezolano obligaría a las fuerzas criollas a invadir ” a Cali por ejemplo, para liberar a los negros colombiano porque los compatriotas hermanos colombianos afroamericanos (no pueden entrar a los lugares que quieren) porque son negros”.



Recordó que, en tiempos de la Gesta de Independencia, para liberar a los países de Suramérica del yugo español el Ejército Libertador de Venezuela tuvo que bajar del Caribe hacia el Pacífico.



“Venezuela es un país que hizo su guerra del Pacífico, no me refiero a la guerra del Pacífico entre Chile y Bolivia, es que todos los países que liberamos son países del Pacífico, nosotros no fuimos a liberar a Brasil o a Uruguay cada uno de ellos se encargó de sus propia situación, pero desde el caribe nosotros bajamos al Pacífico y liberamos a más de un país incluida Panamá”, mencionó.



Destacó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuenta ahora con la Milicia Bolivariana como quinto componente. “Los potenciales invasores encontrarán trincheras en cada esquina, y francotiradores en cada balcón dispuestos a golpear, eso se convierte en un problema hasta de logística militar, en un problema político que se va a verter sobre el territorio colombiano y sobre los EEUU y sobre la diabólica Unión Europea”, aseveró.



PARAMILITARES DISPUESTOS A “ASALTARNOS”



Chaderton alertó que dentro del territorio nacional, específicamente en los barrios, están infiltrados paramilitares colombianos que están dispuestos a asaltar al país.



Al respecto expuso que el paramilitarismo en los barrios tiene la generosidad de Pablo Escobar, quien “hizo experimento de justicia social dentro de su propio territorio por eso lo defendían tanto los habitantes de los barrios más pobres de Medellín (…) Pero aquí están dispuestos a asaltarnos y los tenemos adentro”.