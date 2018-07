JVR advierte sobre plan para activar unidades paramilitares en la frontera

José Vicente Rangel

Con el objetivo político de desestabilizar el país y derrocar el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, informes de inteligencia han determinado que está en marcha un plan para la reactivación de unidades paramilitares a lo largo de la frontera de Colombia con Venezuela, aupados por funcionarios del Estado colombiano que se recrudecerá a raíz de la elección como Presidente de la nación neogranadina de Iván Duque, candidato del uribismo, denunció el periodista José Vicente Rangel.



El periodista refirió que Duque, sin aún asumir sus funciones frente a la magistratura del Estado colombiano, anunció que su gobierno no reconocerá al gobierno constitucional del presidente venezolano, Nicolás Maduro, “y algunos informes de inteligencia indican que está en marcha una reactivación de unidades paramilitares a lo largo de la frontera con Venezuela”.



“Las políticas del uribismo, es decir, la tendencia de ultraderecha que sigue al expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, contra quienes existen graves cargos por sucesos del narcotráfico y violaciones de los Derechos Humanos, ha cogido un segundo aire con la elección de su pupilo, Iván Duque. Su triunfo presagia un recrudecimiento de la oposición del gobierno colombiano contra Venezuela”, señaló Rangel en sus reflexiones durante el bloque de los Confidenciales, de su programa José Vicente hoy, transmitido este domingo por Televen.



Asimismo, reveló que a la par, funcionarios de alto rango del gobierno norteamericano han estado conversando con dirigentes de la oposición para plantearles la urgencia de una política basada en la unidad en materia electoral y de arduo trabajo político.



“Los voceros oficiales de tales planteamientos consideran que hasta el presente el apoyo brindado por el Gobierno norteamericano a la oposición venezolana, que se traduce en una elevada inversión económica no ha logrado ningún éxito, ni en el terreno insurreccional, ni en el campo electoral, sino más bien un rotundo fracaso”, señaló.



Igualmente Rangel destacó que un importante delegado que viene consultando en recorrido en el país a numerosas personas elaboró un informe en el cual se señala que “el argumento utilizado por el liderazgo opositor en el sentido de que las derrotas electorales del sector son consecuencia del sistemático fraude es considerado como una excusa destinada a desconocer la realidad que no es otra que el intenso trabajo político de chavismo y de la poderosa maquinaria que este ha logrado estructurar”, subrayó.

Agencia Venezolana de Noticias (AVN)

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)