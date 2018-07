Frente Amplio Nacional Bolivariano: Es inútil que Maduro hable de recuperación económica cuando no hace nada efectivo para lograrla

Alexis Campos, vocero designado del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB)

2 de julio de 2018.- Para el profesor y vocero designado del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB) Alexis Campos, el presidente Nicolás Maduro sólo se ha dedicado a crear falsas expectativas entre los venezolanos que no satisfacen del todo sus ansias por ver soluciones puntuales y efectivas frente a la grave crisis económica que sufre el país.



"Hasta ahora -dijo Campos- Maduro ha mostrado más inclinación por congeniar con el sector empresarial que en buscar e implementar con los sectores populares organizados las soluciones que exige combatir la delincuencia creada al amparo del mismo gobierno, la cual es responsable, entre otras cosas, del bachaqueo, la especulación exagerada y la corrupción que esto genera".



Manifestó que las diversas medidas anunciadas por el gobierno nacional no tendrán efectividad alguna si éstas no cuentan con una participación autónoma del pueblo, no sólo respecto a la fiscalización, sino en lo relacionado con el control directo de la distribución y comercialización de los productos de la canasta básica.



"A esto hay agregarle la potestad que deben tener los sectores populares de decomisar sin burocratismos de por medio cualquier lote de mercancías acaparadas que se descubra, en vista que éstas son desviadas por las mafias civiles y militares que se aprovechan de la situación presente", recalcó el vocero designado del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB).



Refirió que en toda Venezuela comienzan a visibilizarse manifestaciones populares y gremiales que no pueden atribuirse total y alegremente a una instigación de los factores opositores, como acostumbra señalarlo la dirigencia gubernamental.



"Ya hemos visto cómo el sector campesino tuvo que protestar ante la masacre impune de sus líderes, así como contra la complicidad de funcionarios del Instituto Nacional de Tierras con terratenientes a fin de obstruir sus derechos y arrebatarles los parcelamientos obtenidos, todo lo cual es de conocimiento de los altos funcionarios del gobierno, incluyendo al Fiscal General de la República, quienes se han hecho de la vista gorda ante esta problemática", explicó Campos.



Destacó que algo similar se comenzó a notar en días recientes con las protestas de los trabajadores del sector salud en demanda por mejores salarios y condiciones de trabajo.



"Esta es una cuestión que se extenderá a otros sectores, puesto que el malestar es general y ya no le es posible a la cúpula del PSUV ocultarlo con actos proselitistas y discursos reciclados que no contribuyen en nada a cambiar el panorama actual de Venezuela", expuso el vocero del FANB.



Agregó que los integrantes del Frente Amplio Nacional Bolivariano se hallan activados en diversas regiones del país en la construcción de una gran alianza nacional patriótica con otras organizaciones de base popular que sea capaz de sumar voluntades y propuestas que contribuyan al logro de la transformación estructural del Estado venezolano y el funcionamiento pleno del poder popular soberano. Esta es una tarea que se ha conseguido articular mediante los contactos a través del correo electrónico franbo.venezuela@gmail.com y de los números telefónicos 0412-4404547 y 0416-5451177.



Criticó la parcialidad mostrada por los factores de gobierno hacia los consorcios capitalistas, tanto nacionales como internacionales, lo que representa comprometer la soberanía del país, lo mismo que ensanchar la desigualdad existente entre ricos y pobres, a pesar del discurso oficialista respecto a la construcción de un socialismo y una independencia económica que son, por demás, totalmente inexistentes, lo que sirve para esconder la verdadera realidad padecida por los venezolanos. -