Los animales no escapan a la crisis, señalan veterinarios

Ruperta Credito: Web

Caracas, junio 30 - El médico veterinario y director de la Asociación Venezolana de Defensores del Ambiente, José Félix Carmona, afirmó que lo más importante es que los animales reciban la ayuda necesaria, y es por ello que considera necesario organizar y colaborar a nivel nacional e internacional desde un punto de vista comunicacional.



En entrevista radial indicó que la mala alimentación de la elefanta Ruperta incidió en su muerte, “hay estudios que demuestran que lamentablemente estos animales no escapan de la crisis”, acotó.



Carmona comentó que hay algunos que están más en riesgo que otros debido a que las necesidades no son las mismas, y consideró que los felinos son los que presentan mayor peligro por el costo que amerita su alimentación.



“Un león de alrededor de 200 kilos en el caso del macho necesita una ingesta mínima de 6 mil calorías por día y, de ese número, 60 % debe provenir de alimentos cárnicos, (…) le puedes dar a un carnívoro muchas calorías de fuentes vegetales pero su sistema digestivo no lo va a poder metabolizar y no podrá ganar peso”, explicó.