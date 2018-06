Fedecámaras advierte que habrá más desabastecimiento si obligan a empresarios a entregar 70% de su producción al Estado

30 de junio de 2018.- Las reuniones del gobierno con sectores productivos para "sincerar las estructuras de costos" hs generado más preocupación que esperanzas en la golpeada población venezolana.

En el primer día de reuniones con sectores productivos, el ministro de Industrias y Producción Nacional, Tareck el Aissami, aseveró que la intención con los encuentros era "sincerar las estructuras de costos" de 50 productos y posteriormente fijar nuevos precios. A los empresarios les exigieron entregar al Ejecutivo 70% de su producción.

Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, dijo que el gremio rechaza de manera contundente que se quiera obligar a los productores a entregar ese porcentaje de su producción al gobierno. "Eso es un intervencionismo, ya a una etapa en extremo, que seguirá afectando al productor y agudizando el desabastecimiento y la crisis que estamos viviendo todos los venezolanos, además no hay certeza de precios".

El directivo advirtió que para los distribuidores privados no va a quedar prácticamente nada y los consumidores se van a encontrar con los anaqueles vacíos. "Si la producción se va a destinar mayoritariamente al gobierno para que la entreguen de forma populista y con manejo ideológico a las personas que ellos consideren, los que no tengan acceso a esos canales de distribución oficiales no podrán conseguir productos de ninguna manera". Indicó que con esa medida también se va a alimentar el bachaqueo.

Informó que en la reunión del miércoles no se llegó a un consenso con respecto al ajuste de los precios. Añadió que no puede haber un sistema de control de precios que sea rígido, se debe permitir la libre oferta y la demanda porque los precios varían. "El gobierno está vendiendo los pocos insumos que hay a unos precios sustancialmente más altos a los que teníamos el año pasado".

15 productos de los 50 a los que les ajustarán los precios fueron analizados en la reunión del miércoles, entre ellos arroz, azúcar y maíz. El gobierno no convocó a Fedeagro, a pesar de que agrupa a los productores agropecuarios