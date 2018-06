(VIDEO) Andrea Pacheco: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir

Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Credito: aporrea tvi

Sábado, 30 de junio de 2018.-Andrea Pacheco de Marea Socialista estuvo en la demostración de apoyo a las mujeres argentinas, quienes lograron que un proyecto de ley sobre el aborto fuera discutido y aprobado por la cámara de diputados del país austral, concentración que un grupo de activistas feministas realizaron frente al centro comercial San Ignacio, en Chacao, donde se encuentra la embajada de la República Argentina, el jueves 21 de junio.



Creemos que el aborto es solo una de las aristas de las graves problemáticas, de la dramática y trágica situación situación que vivimos las mujeres, señaló Pacheco.



Tan sólo en el 2016 hubo un aumento enorme de la mortalidad materna, ascendiendo al 65, 7%...en el estado Carabobo la mortalidad materna llegó a ser mas del 400%.



La mayoría de estos casos de mortalidad materna, son producto de hemorragias obstetricas, producto también, de abortos practicados en condiciones peligrosas.



La desnutrición y la debilidad están matando a nuestras mujeres parturientas y es por eso que estamos presentes el día de hoy.



Hay 90% de escasez en los medicamentos anticonceptivos, esto quiere decir que las mujeres hemos sido progresivamente expropiadas de nuestro derecho a planificar nuestra reproducción y nuestra sexualidad.



Es por eso que hoy Venezuela representa la vergonzosa tasa de que cada uno de cuatro embarazos, es producto de un embarazo precoz.



Una niña adolescente venezolana de cada cuatro está embarazada, es la tasa mas alta de toda América del Sur.



Necesitamos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.



Lo que invierte Venezuela en salud es menos del 2% del Producto Interno Bruto...el colapso de la salud se ve en todas partes.



No puede ser también, que por convicciones religiosas y sociales las mujeres tengamos que pagar, hoy en día con nuestras vidas.



Estamos aquí para recordarles que no solamente vamos a conquistar el derecho al aborto, vamos a conquistar todos y cada uno de los derechos a los que hemos sido históricamente cercenadas las mujeres y lo vamos a hacer porque la dignidad es nuestra mayor urgencia.



Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.















Noticia relacionada: Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con las compañeras argentinas y por el derecho al aborto, Niyireth Batista