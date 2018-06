(VIDEO) Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con las compañeras argentinas y por el derecho al aborto, Niyireth Batista

Jueves, 28 de junio de 2018.- En la demostración frente a la embajada de la Argentina, el jueves 21, efectuada en Chacao mencionó Niyireth Batista que estamos acá en apoyo y solidaridad con las compañeras argentinas que han logrado aprobar el proyecto de ley por la despenalización del aborto.



Es un tema que nosotras las feministas venimos hablando desde hace tiempo, la importancia de decidir sobre nuestros cuerpos y en eso bueno, radica que nosotras decidimos si queremos ser madres o no.



Mas que llevar una propuesta o debatir, estamos exigiendo el derecho a poder abortar...el Estado no nos ofrece formas seguras de hacerlo y al practicarnos abortos clandestinos corren riesgos nuestras vidas.



Son millones de mujeres que mueren practicándose abortos clandestinos.















