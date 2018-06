Es el Bicentenario del Correo del Orinoco y Día Nacional del Periodista

Caracas, junio 27 - Este miércoles se celebra el bicentenario del Correo del Orinoco, y es Día Nacional del Periodista.



El constituyente y periodista Earle Herrera propuso que el Cuartel de la Montaña 4F, donde reposan los restos de Hugo Chávez, sea una de las paradas de la Ruta de la Victoria que realizan 133 ejemplares de esta publicación.



El planteamiento lo realizó Herrera durante una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente en el Palacio Federal Legislativo, en la que se aprobó un decreto que celebra el bicentenario de Correo del Orinoco, refundado por Chávez en 2009.



"De Bolívar a Chávez se resumen esos 200 años y fue Chávez quien tuvo la visión no solo de fundar un periódico con el nombre de Correo del Orinoco, sino que Chávez en América Latina y en el mundo, después de esos 200 años, ha sido el más grande y el mejor comunicador de este planeta", refirió durante su intervención.



A propósito de esta fecha, también se celebra en Venezuela el Día Nacional del Periodista y sobre este tema el constituyente exaltó la faceta de comunicador de Chávez, a quien —recordó— la Universidad Autónoma de La Plata, Argentina, le otorgó un premio periodístico.



Asimismo, condenó los asesinatos y la persecución de los que son blancos los periodistas en el mundo, especialmente en países como México, Honduras y Colombia, casos a los que la Sociedad Interamericana de Prensa no le dedica atención y se ensaña contra Venezuela.



"Ya en 2017, aquí en América Latina fueron asesinados 65 periodistas. México, Honduras y Colombia llevan la batuta ahí y ni uno solo en Venezuela, pero el país que todos los años es condenado porque 'no hay libertad de expresión' es Venezuela".



Agregó que en lo que va de año han sido asesinados 44 periodistas en el mundo, de los cuales nueve son de México.



En su discurso, el constituyente también reflexionó acerca de los enemigos coloniales que afrontaba la Patria en la era independentista e indicó que actualmente Venezuela confronta a los mismos ejes, expresados en el imperialismo.



"El Correo del Orinoco sale como una insurgencia del pensamiento del Libertador y cuando cumple 200 años la corona española está sancionando a venezolanos", dijo Herrera, en referencia a las sanciones impuesta contra el país por parte de la Unión Europea.



Los 133 ejemplares originales de esta publicación realizan un periplo bicentenario desde el pasado 22 de junio. Salieron de la Biblioteca Nacional hacia la Academia Militar y luego el Cambo de Carabobo.



Luego pasaron por la Casa Natal de Bolívar y por el Mausoleo del Libertador. Este martes continuaron su viaje por la denominada Ruta de la Victoria que recorre las ciudades de Cumaná, Maturín y San Félix, para llegar finalmente a su origen y destino, la actual Ciudad Bolívar, una vez la Angostura que hace 200 años lo vio nacer.

