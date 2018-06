(VIDEO) Trabajadores universitarios protestan por un salario justo y digno en la esquina El Chorro, de Caracas

Miércoles, 27 de jubio de 2018.- Trabajadores universitarios tomaron la esquina El Chorro, en Caracas, este lunes 26 en horas de la mañana, trancando el transito coincidiendo todos los representantes de sindicatos y grupos participantes en la necesidad de lograr un salario justo y digno.



La zona fue acordonada por la Guardia Nacional Bolivariana, GNB y no se presentaron hechos de violencia.



Eduardo Sanchez, presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios y del Sindicato de Trabajadores de la UCV expresó a Aporrea: En estos momentos nuestras propuestas es por mejorar las condiciones salariales de los trabajadores.



Si esta marcha es en contra algo, esta es una marcha contra el hambre...por la dignificación de los salarios, por el derecho que tienen los trabajadores a poder vivir en esta sociedad, a poder comer.



Hoy estamos restreados...la gente está restreada, el gran movilizador de aquí es la necesidad y el hambre...conscientes que se están jugando a Rosalinda en este conflicto y esperando.



En un mensaje directo a Maduro expresó: Compañero Presidente Obrero, nosotros estamos aquí en defensa del salario de los trabajadores, esto es una propuesta e carácter gremial...póngase la mano en el pecho, en el corazón.



Por su parte un joven trabajador dijo: estamos aquí molestos, porque no nos alcanza ni para comprar medio mercado.



Una joven trabajadora fue enfática al afirmar que nosotros tenemos que unirnos para lograr nuestro salario justo...tenemos que luchar por un salario digno.



Manuel Rincones Herrero, presidente de la Federación Nacional de profesores jubilados y pensionados: estamos aquí hoy solicitando salarios justos para todos los trabajadores universitarios...hasta el momento lo que tenemos son tablas, como las tablas de Moises.



Venimos impulsados por el hambre, venimos impulsados por los problemas de salud, venimos buscando la unidad de la clase trabajadora.



El aumento razonable sería el salario digno, es decir, que te alcance para comprar la canasta básica alimentaria y que te alcance para pagar los servicios y que te alcance para acometer los problemas de salud que puede tener el personal y sus familiares.



Presidente estamos con usted, pero no estamos con la burocracia que nos hunde en hambre...estamos con la gente unidos por un salario digno, que nos alcance para comer y para vivir Presidente.



Una trabajadora dijo: mi opinión es que esto es terrible, triste deprimente, ¿cómo es posible que no nos alcance ni siquiera para cubrir nuestras necesidades básicas? ¿Qué pasa señor Presidente?, yo quisiera que usted viviera, viviera con el sueldo que tenemos los universitarios.



No es justo, no es justo, necesitamos vivir con dignidad, necesitamos tener como alimentar a nuestros hijos, educarlos, formarlos, como vestirlos, la recreación.