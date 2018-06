Ricardo Sánchez dice que en París, Nueva York y Washington también hay indigentes que comen de la basura

26 de Junio.- Al constituyentista Ricardo Sánchez, le preguntaron en una entrevista por qué los venezolanos buscan comida en la basura, y respondió que esa situación no es exclusiva de Venezuela, que en París, Nueva York y Washington también hay gente en situación de indigencia que también come de la basura.



“Ni las cosas están tan mal aquí en Venezuela como quieren decir ni están bien en Colombia como quieren decir” explicó el político acerca de la crisis humanitaria que vive Venezuela.



Sanchéz argumento la situación venezolana es comparada con casos de Estados Unidos y Francia acerca de la crisis alimenticia y la de gente que come de la basura.



“En París por ejemplo vi a personas en situación de indigencia comiendo de la basura, y no por eso la Unión Europea está tomando acciones frente al tema parisino”.



Sánchez agregó la frase "situación de indigencia", que no era precisamente el caso de Venezuela por el que estaba siendo interrogado.