Frente Amplio Nacional Bolivariano: Es falso que Maduro defienda y proteja a los trabajadores

25 de junio de 2018.- Para el dirigente sindical y vocero designado del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB), Edward Zapata, al contrario de lo que hace el gobierno con el sector patronal y las grandes empresas a quienes beneficia con el otorgamiento de divisas que contribuyen al crecimiento de sus riquezas, a los trabajadores se le condena al hambre, la miseria y la falta de estabilidad laboral, aun cuando Nicolás Maduro se identifica a sí mismo como un presidente obrero.

"Asistimos a la desaparición de la clase obrera, las contrataciones colectivas son sustituidas por un carnet. Las banderas reivindicativas de la lucha obrera han sido reemplazadas por una caja de comida; todo lo cual configura un cuadro de desarme de la lucha que debemos encabezar los trabajadores para salir de esta situación de crisis económica e ingobernabilidad por la que atraviesa Venezuela", recalcó Zapata.

Aseveró que el presidente todavía cree que un simple incremento del salario mínimo mensual y del bono de alimentación, así sea de más del cien por ciento, tendrá sus repercusiones positivas, cuando es de todos conocido que si no es frenada la especulación éstos se volverán agua y sal, manteniéndose la misma situación, pero disponiendo nominalmente de más dinero.

"Lo que debiera explorarse y aplicarse -continuó diciendo el vocero designado del FANB- es la vinculación de los salarios con el costo real de la canasta básica, que es la principal preocupación de cada familia venezolana, cuestión que jamás ha hecho ningún gobierno en este país por lo que las ganancias del empresariado siempre superan el ingreso obtenido por la clase trabajadora. Por otra parte, la carga impositiva debiera trasladarse del trabajo al capital, puesto que la tasa de ganancias de las empresas no se refleja en los impuestos cobrados por el Estado".

Según el resumen presentado por el vocero designado del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB), las condiciones laborales son inseguras, constantemente ocurren incidentes y accidentes donde cualquier trabajador termina siendo víctima, a pesar de contar con la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), la cual, por otra parte, es burlada por todas las instancias gubernamentales que están obligadas a cumplirla.

Además, se viola lo dispuesto en los artículos 91 de la Constitución y 98 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTT) respecto a un salario justo, sin estimar el costo real de la canasta básica, otorgando ajustes del bono de alimentación que no se reflejan en el cálculo de vacaciones, prestaciones y otros beneficios socioeconómicos laborales, por lo que los empresarios poco se quejan de tal medida presidencial.

"Ante esta realidad, los trabajadores, agrupados o no en organizaciones sindicales, tenemos que coordinar acciones que impidan el poder decreciente de consumo de todos nosotros, lo mismo aquellas que nos permitan cambiar en todo lo posible la situación catastrófica que sufre nuestro país. Aquí no vale que estemos o no identificados con la corriente partidista del gobierno o de la oposición de derecha. Todos somos afectados por lo mismo y debemos pensar y actuar en función de rescatar el futuro de nuestros hijos", expresó el dirigente sindical.

Hizo saber que el Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB) ha emprendido esta iniciativa y convoca a los trabajadores urbanos y rurales a cerrar filas, en lo inmediato, en torno de un programa común de luchas reivindicativas que sería, a su vez, una amplia alianza transformadora en la cual sea la solidaridad uno de sus pilares principales. Para finalizar, enfatizó que esto les permitirá a los trabajadores trazarse, a mediano plazo, la transformación estructural del Estado venezolano, además de la conformación efectiva del poder popular soberano en lugar de continuar fragmentados, gracias a las dádivas gubernamentales recibidas y el sectarismo partidocrático. -