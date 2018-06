Por “corte de cables” en la estación Mamera no se prestó servicio de Metro

Usuarios del Metro se encontraron las estaciones de Las Adjuntas hasta Bello Monte con las santamarías abajo desde las 5:30 a.m. Estaban desorientados, pues el transporte subterráneo no dio información oficial de lo qué ocurría hasta las 8:00 a.m., cuando fue restablecido parcialmente el servicio. El motivo se debe, según información de la compañía, a un supuesto "corte de cables" en la Y de la estación Mamera el servicio en la línea dos del Metro de Caracas y Los Teques resultó interrumpido este viernes

Las estaciones Las Adjuntas, Ruíz Pineda, Mamera, Caricuao, Zoológico, además de la linea del Metro Los Teques continúan sin prestar servicio comercial.

La compañía activó una ruta de metrobús desde Antímano para trasladar a los usuarios a las estaciones Zoológico-Caricuao y Ruiz Pineda-Las Adjuntas.

Por su parte, el Metro Los Teques habilitó unidades de Transmiranda para movilizar a las personas hasta La Rinconada.