Marea Socialista "El gobierno nacional es el principal responsable de la trágica situación de las mujeres venezolanas"

20/06.- La organización política Marea Socialista se pronunció en solidaridad con el movimiento de mujeres de Argentina por la conquista alcanzada en la Camara de Diputados del Congreso Nacional del país sureño. Igualmente extienden la invitación que hacen diversas grupos feministas para la Embajada de la República Argentina el día jueves 21 de junio a partir de las 11:30am. La embajada se encuentra en el Centro Comercial San Ignacio, la concentración será a las afueras del Centro Comercial. A continuación reproducimos la convocatoria de Marea Socialista:

Solidaridad con las mujeres argentinas

Este jueves en la Embajada de Argentina empezamos el impulso de #AbortoLegalVenezuela

Desde Marea Socialista nos unimos a la alegría de las mujeres argentinas que organizadas han conquistado la media sanción de la ley por la despenalización del aborto, impulsando un gran avance que llevará a este proyecto a ser discutido en la cámara de Senadores. Esta enorme conquista se logra después de años de movilización, de intensas luchas en las calles, donde las mujeres han demostrado un nivel de organización y resistencia realmente admirables.

En el contexto de Argentina (y de América Latina actual) esta conquista no es solo expresión del ascenso de un movimiento que viene conmoviendo los cimientos de nuestras sociedades patriarcales sino que representan un cuestionamiento directo al status quo, movimientos con enormes contenido anti sistémicos, en el que vienen influyendo corrientes de mujeres que han asimilado la lucha contra el capitalismo y la construcción de alternativas para el ejercicio del poder. Las mujeres lo están trasformando todo y Venezuela no va a ser la excepción.

Después de 20 años de proceso bolivariano se sigue acumulando una gran deuda con las mujeres venezolanas, en un contexto de crisis que ha acentuado las grandes injusticias y desigualdades que históricamente han padecido. No se puede concebir una revolución que mantiene el mandato patriarcal sobre los cuerpos de más del 50% de la sociedad, condenándolas a morir, o en el mejor de los casos a las cárceles por la práctica de abortos clandestinos, ya que la legislación venezolano penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en prácticamente todos los casos, y en el único caso en que lo permite (por motivos terapéuticos) la mujer no puede ejercerlo sin el consentimiento de su esposo o de un representante legal. En conclusión la justicia termina penalizando a las más pobres, ya que es es un secreto a voces la práctica cotidiana de abortos en clínicas privadas, a la que la mayoría de las mujeres no pueden acceder.

Es por eso que insistimos desde Marea Socialista, respetando la libertad de creencias y religiones de compañeros de nuestra corriente, que es necesario profundizar la discusión en nuestros espacios y en el conjunto de la sociedad venezolana, partiendo que este no es un debate abstracto que trascurre en el ámbito de la fe y la moral, sino un debate de salud pública, y en el caso de Venezuela, de Emergencia Humanitaria, considerando que la escasez de anticonceptivos llego a finales del 2016 a posicionarse en un 80% [1], expropiando masivamente a las mujeres de su derecho a la planificación familiar, una tragedia que ha conducido al aumento de los embarazos no deseados, y que incide directamente con el aumento de la mortalidad materno-infantil que en relación a años anteriores ha aumentado en 65,7% y 30,1% respectivamente. [2] Las iniciativas que ha tomado el gobierno como la política de ¨Parto Humanizado¨ resultan un mero maquillaje que no puede ocultar la dramática tragedia que padecen las mujeres venezolanas, incluso aquellas que deciden ser madres, cuando ya ha sido bastante conocido los casos en los que parturientas terminan en sillas o escaleras pariendo, sin insumos médicos y sin atención.

A pesar de los debates pendientes no podemos dejar de expresar nuestra solidaridad, especialmente desde las mujeres que conformamos Marea Socialista, quienes nos sumamos desde ya a la campaña internacional que se ha desplegado de manera solidaria por todo el mundo, conscientes de los grandes limitaciones y retos que se expresan en el seno del movimiento de mujeres venezolano y en la sociedad en general.

Es por eso que convocamos al pueblo venezolano, a los movimientos sociales y organizaciones políticas, de mujeres, ecologistas y de todo ámbito a que se unan a ésta justa exigencia, en la que vamos aprovechar para denunciar todas las penurias que viven las mujeres venezolanas, a la embajada de Argentina este jueves 21 de junio a partir de las 11:30 am, ubicada en el C. C San Ignacio, Municipio Chacao.

Educación sexual para decidir

Anticonceptivos para no abortar

Aborto legal para no morir

Ni una presa más por abortar

Vivas nos queremos

[1] Investigación: Escasez de anticonceptivos ¿guerra económica o responsabilidad del gobierno? https://www.aporrea.org/actualidad/n304357.html

[2] Mortalidad infantil en Venezuela subió 30,1% y la maternal 65,79% http://www.panorama.com.ve/ciudad/Mortalidad-infantil-en-Venezuela-subio-301-y-la-maternal-6579-20170507-0025.html