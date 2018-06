Médicos de Barrio Adentro renunciarán de no obtener aumento salarial

19 de junio de 2018.- Desde hace dos días médicos integrales llevan a cabo un paro laboral para exigir mejoras salariales. Advirtieron que si no se concretan medidas van a renunciar de manera masiva.

Ya las medidas han sufrido sanciones: aseguraron que luego de declararse en paro nacional, Barrio Adentro les levantó un acta para acusarlos de "abandono laboral".

Los trabajadores de la salud pública, que insisten en defender los ideales de Hugo Chávez, han criticado el deterioro laboral, la gestión del ministro de Salud, Luis López, y del presidente Nicolás Maduro.

Una trabajadora del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Anca, en Aragua, quien pidió no revelar su nombre, aseguró que el sueldo que perciben no alcanza para hacer frente a los altos costos de los alimentos.

"Un bono es más que un sueldo. Estamos sobreviviendo con los bonos. Algunas coordinaciones no apoyan este paro y están cobrando la misma miseria de 1.300.000 bolívares. Denunciamos el maltrato que hay hacia nosotros los médicos por parte de ellos. Ellos siguen amenazándonos para que no estemos en el paro. Los directores siguen las órdenes de Corposalud y dicen que no se unen porque si no los van a despedir", dijo la fuente.

El monto discutido entre trabajadores, médicos, enfermeros y sindicatos de los programas sociales de Barrio Adentro es de 50 millones de bolívares en el sueldo base y 10 millones de bolívares en el bono de alimentación.

Las propuestas fueron discutidas durante dos días consecutivos por representantes de los médicos y del Ministerio de la Salud, que por el momento no han resultado en un acuerdo entre ambas partes.

La trabajadora aclaró que los servicios de emergencia de los programas sociales son los únicos que se encuentran operativos. Los médicos de consulta, por su parte, solo están cumpliendo horario laboral.

La gestión administrativa del ministro de Salud es otro de los descontentos que está en discusión entre los empleados de Barrio Adentro. Afirmaron que desde su inicio en la cartera no ha hecho nada a favor de los trabajadores.

"Desde que llegó a la administración del Ministerio estamos peor. Desde que él llegó no recibimos remuneraciones. Nos están pagando con transferencias desde hace dos años y nosotros no podemos pedir un credipersonal. No podemos optar a un crédito", dijo la fuente.