PPT propone a Maduro debatir sobre un Gobierno Diferente y acelerar respuesta en lo económico

Ilenia Medina del PPT propone acelerar respuesta en lo económico

19 de junio del 2018.- En rueda de prensa, la Secretaria de Organización del partido Patria Para Todos (PPT), Ilenia Medina, centro fuertemente la declaración en relación al gabinete de Gobierno.



La Dirigente Nacional del PPT hizo énfasis en los 13 cambios que hizo el Presidente Nicolás Maduro a su gabinete de Gobierno y reconoció, en un primer momento, que efectivamente había ocurrido un refrescamiento de nuevas caras. Sin embargo expresó, que “para PPT lo esencial es el plan, el método, la planificación, etc” Recordó que PPT fue el único partido que de manera coherente había planteado “un Gobierno Diferente” con Nicolás Maduro al frente. Pregunto la dirigente pepetista sobre que bases se evaluaría el desempeño de los miembros del gabinete. Medina insistió en recordar los criterios del nuevo modelo de gestión que comparte el Presidente Maduro como son: la ética, la soberanía, la seguridad y la productividad. Eso es crucial, reitero Medina.



Recordó también que PPT se “comprometió a no otorgar un cheque en blanco al Gobierno y que su reverso era ejercer la corresponsabilidad y es lo que estamos haciendo”.



Reuniones sin convocar. -



En ese orden, Medina trajo a colación el silencio del Ministro Aristóbulo Isturiz responsable de coordinar reuniones con los partidos del GPP. Informo que “No ha sido convocada la reunión para que PPT presente una propuesta, de carácter estructural, relativa al Sistema de las 4S + 2 (S) para frenar la especulación y dar un orden estructurado a los precios”. Medina envio un mensaje al Presidente pidiéndole que “meta el acelerador a las soluciones en lo económico”.



Piden que regresen al Ministro Juan Arias al tema productivo. - Agrego también que en ese orden .. “el tema de la Soberanía es fundamental y con eso queremos dar una opinión, con mucho respeto, consideramos que el Ministro Juan Arias, debe volver al Gobierno y asumir su ministerio debido a que venía haciendo un trabajo extraordinario para garantizar que las empresas abandonadas por transnacionales y entregadas a los trabajadores empiecen a producir, bajo la fuerza creadora de los mismos, garantizando el encadenamiento productivo que ha dado bastante aporte para garantizar la productividad" indicó Medina. También reconoció el trabajo extraordinario de la Ministra Blanca Ecckhout al frente del Ministerio de la Mujer para garantizar las políticas de igualdad de género y, en forma muy eficaz, el programa del Parto Humanizado de manera que las mujeres sean ruleteadas en los hospitales a la hora del parto.



Sobre PDVSA



De la misma manera dijo que PPT garantizaba su participación en la reunión de los Martes en PDVSA en las cuales insistimos en la creación de una Comisión Presidencial que rinda cuentas al Presidente de la República sobre los planes de recuperación petrolera. Expreso la inconformidad de PPT sobre una reunión citada por el Periódico Ultimas Noticias del ministerio de petróleo y PDVSA donde parecen apostar en la inversión en la faja petrolera y menos en las áreas convencionales. Cito el lema de PPT sobre el tema petrolero “avanzar en recuperar los niveles de producción del crudo sin perder la industria”, garantizando espacios de soberanía, medibles y mensurables. Afirmo que insistirán en la creación, por Decreto oficial de una Comisión Presidencial, de carácter vinculante, y por otro en la revisión o la derogatoria del Decreto 3368 sobre el Régimen Especial y Transitorio para la industria petrolera.



Debate con la Comisión de Expertos Internacionales. - En ese sentido, Patria Para Todos, solicita que los partidos sean invitados a la reunión de la Comisión de Expertos Internacionales y en especial a PPT. “Tenemos propuestas concretas, acerca del tema económico, financiero y petrolero. Debe invitarse a los compañeros y compañeras como Pascualina Curcio, quienes han hecho aportes y recomendaciones pertinentes y con quien hemos compartido propuestas para buscar el fortalecimiento de la economía nacional”.



Tema Internacional



Patria Para Todos (PPT) respalda la postura de la Cancillería venezolana en relación al Esequibo, con este tema dijo Medina existe un consenso histórico. Venezuela ha desconocido la competencia contenciosa del Tribunal Internacional de la Haya; de esa manera no puede la Haya pretender asumir la controversia territorial que tenemos con el Esequibo. Además de ello porque el Acuerdo de Ginebra contempla que la solución debe ser practica y mutuamente beneficiosa para las partes y no es desde un mecanismo jurisdiccional que se lograra lo que es la letra y el espíritu del Acuerdo.



En relación Nicaragua, “para el PPT las acciones de la derecha venezolana han sido fascistas y altamente nocivas en materia de la paz y lo mismo pensamos de las acciones violentas en Nicaragua. Son una reedición al carbón de lo sucedido en Venezuela. Vamos a acompañar al país latinoamericano, al país hermano, a Nicaragua donde ellos deseen para denunciar esa situación”.



Elecciones en Colombia



La Diputada e internacionalista Ilenia Medina informo que PPT había convocado este domingo 17 de junio, a una rueda de prensa a la Plaza Brión (Caracas) donde está situado el Consulado Colombiano para convocar a votar por la paz. “Pudimos observar lo que ha sucedido en el Consulado de Colombia en Caracas como lo sucedido en otros Consulados colombianos en Venezuela,.. el acoso al que fueron sometidos los colombianos instigándolos a votar por Iván Duque, el delfín de Alvaro Uribe, el jefe del paramilitarismo colombiano.



Medina declaró que “PPT NO RECONOCE LOS RESULTADOS ELECTORALES DE COLOMBIA”.



Recordamos que el Registrador electoral informó antes de la segunda vuelta, que había un fraude masivo, y fue evidente el silencio de la OEA, la Comunidad Europea en Colombia y los integrantes del Cartel de Lima. Nosotros dado el silencio, decidimos no hacernos cómplices de dicho fraude. PPT no reconoce los resultados en Colombia. Los partidos que acompañaron a Gustavo Petro deben pedir una revisión de tales resultados. El Sistema Electoral venezolano es la es un ejemplo de que en ese país hermano no hay garantías electorales de ningún tipo. Allí se compran los resultados, hay audios, videos que muchos de los presentes han visto pero nadie dice nada en el cual se aprecia a paramilitares reunidos con Duque organizando el fraude”.



Finalmente, Ilenia Medina acotó, que tomando en cuenta los antecedentes de Uribe y de Duque “uno en la presidencia y otro jefe del Congreso pedimos al Presidente Nicolás Maduro, que cierre la frontera con Colombia de manera de proteger a la población venezolana hasta que cumplan con el acuerdo que se efectuó hace tres años, en Ecuador, para tener una frontera de paz y en legalidad.