Declaración de Marea Socialista ante el cambio de Gabinete: "No genera expectativas ni en las propias bases del gobierno"

15 de junio de 2018.-

El día de ayer fue oficializado en cadena nacional un cambio parcial de gabinete. Pero no por parcial, deja de ser importante para ratificar el rumbo de este gobierno. A pesar de la expectativa de sectores del madurismo que se expresaron estos días exigiendo cambios, el presidente implementó su habitual cambio donde los balances de gestión brillan por su ausencia, y los planes y objetivos a alcanzar quedan ocultos. Más allá de parecer un cambio cosmético hay consideraciones que se deben precisar, ya que se realizan en medio de profundas crisis y contradicciones tras unos pasados resultados electorales que desnudaron al gobierno como una minoría y con un evidente rechazo en la mayoría de la población del país.

En líneas generales es un cambio que ratifica y acelera una línea de desmontaje de nuestra soberanía económica, expresa la poca seriedad para resolver los problemas graves y de emergencia que han llevado a niveles de sobrevivencia a las familias trabajadoras del país, pero además profundizan la continuidad de una línea de concentración de poder en el Ejecutivo Nacional donde se dejan abiertas disputas antiburocráticas imposibles de ocultar entre sus más cercanos y alejados adeptos que se inclinaron a favor del gobierno en las elecciones del 20M.

De la presidencia de la ANC a la Vicepresidencia Ejecutiva



Los antecedentes e inconsistencias permanentes en la política del madurismo esconden un manejo burocrático del Estado por parte del presidente Nicolás Maduro y la burocracia gobernante. La Asamblea Nacional Constituyente nace con una endeble máscara democrática al saltarse la consulta refrendaria al pueblo venezolano como lo expresa la Constitución: una jugada para abrir paso a un poder "plenipotenciario y supraconstitucional" que hace lo que se le antoja a espaldas de la población. Como si fuese poco, ni siquiera se avanzó en superar la grave crisis económica que el gobierno vendió en la campaña electoral constituyente. Por el contrario, desde que existe la ANC los problemas se han agudizado. En ese breve período quién ha llevado la voz cantante ha sido Delcy Rodríguez, quién además ha hecho uso de ese poder para poner a la justicia a jugar un papel al servicio de la política usando los presos como fichas para la negociación. El gobierno postula constituyentes y luego los mueve a los ministerios u otros cargos públicos, demostrando una clara improvisación donde lo que se requiere y clama la población es seriedad y compromiso.



Dado este recorrido, es notorio que más allá de la formalidad de ser presidenta de este organismo ha construido un entramado de poder que le garantiza una importante influencia en el desenvolvimiento de este poder "infinito". El préstamo hecho por la ANC -según palabras textuales de Maduro- para que sea Delcy Rodríguez quien asuma a partir de ahora la Vicepresidencia Ejecutiva es una muestra de acercamiento al punto de no retorno de la ruta autoritaria del actual gobierno. No basta con la intromisión flagrante del ejecutivo en los demás poderes, no basta con contar hoy con mayoría de gobernadores, alcaldes y concejales estadales, ahora se disciplina de forma directa la ANC por medio de este nombramiento, muestra de como el Ejecutivo engulle al Poder Constituyente. Desde Marea Socialista alertamos sobre un proceso de concentración de poder por parte del Ejecutivo sin precedentes en la historia contemporánea venezolana.



Tareck El Aissami al frente de la economía venezolana



El nombramiento como Vicepresidente del sector de economía y ministro de industrias y producción nacional de Tareck El Aissami evidencia otro punto de no retorno de este gobierno hacia la entrega de nuestra soberanía nacional. El ahora ministro durante su gestión de vicepresidente ejecutivo jugó un papel que dejó clara su subestimación a los trabajadores como sujeto esencial en el impulso productivo en el país. Su agenda estuvo priorizada por el relacionamiento con sectores empresariales fundamentalmente trasnacionales, desconocimiento de las exigencias y propuestas de los trabajadores como eje central de apoyo, relacionamiento con los sectores bancarios, fomento del extractivismo en el país -caso Arco Minero- y silencio total ante el desfalco, la auditoria ciudadana y la repatriación de los dólares que delictualmente se encuentran depositados en cuentas bancarias en el exterior. Todo lo contrario a lo que un gobierno "obrerista" debería desempeñar. Su puesta al frente envía un mensaje sin atenuantes del modelo económico que pretende empujar este gobierno a favor del carácter extractivista y especulativo del Capital y lo Privado que predomina a nivel mundial, contrapuesto al modelo económico sustentado en el Trabajo y lo Público que debe transitar todo proceso revolucionario .



Nuevo ministerio de atención de las aguas.



En Caracas en los últimos meses se ha recrudecido un problema de carácter nacional que se viene profundizando a ritmo acelerado. Nos referimos a la reducción de derechos humanos fundamentales como es el acceso al agua potable. Esto ha sido detonador de un buen número de protestas de sectores organizados de la sociedad que han salido a exigir respuestas ante una situación donde el gobierno nacional es el único y absoluto responsable. Se ha tratado de explicar el problema como algo técnico -algo ya grave- por falta de mantenimiento, desinversión, entre otros. Pero lo que realmente se oculta es que estamos ante un descalabro estructural de grandes dimensiones: afectación de nuestros afluentes naturales producto de la política extractivista, profundización de un modelo de ciudad creciente poblacionalmente sin una correcta adecuación de servicios, además de la corrupción y el canibalismo de una buena parte de su infraestructura.



El gobierno para tratar de frenar el descontento generalizado por el problema del agua crea un ministerio haciéndose ver como interesado en alguna solución, pero sin consultar ni tomar en cuenta a la ciudadanía que lo padece. Nos preguntamos si este ministerio tendrá la potestad para abocarse a los problemas estructurales que han profundizado este problema. No es difícil saber la respuesta, un ministro no podrá ir contra la línea de los responsables de esta catástrofe, por lo cual es predecible su agravamiento y una razón más para salir a pelear con contundencia, porque sin transformaciones profundas, este derecho fundamental jamás podrá ser garantizado.



Sale Osorio nuevamente por la puerta de atrás



No es la primera vez que Osorio sale por la puerta de atrás de un ministerio. En esta ocasión su terrible desempeño sólo es comparable con su antigua gestión al frente del Ministerio de Alimentación. Hasta en las bases del madurismo es común escuchar lo inexplicable de que Osorio siga asumiendo responsabilidades gubernamentales. Pero lo peor del caso es que ante las denuncias de ineficiencias y la terrible situación del transporte tras su paso, la respuesta del gobierno sea una simple movida de mata, obviando la necesidad de investigar a fondo y hacer un balance público, ante una realidad que ha arrastrado por el piso la calidad de vida del pueblo trabajador, quién hoy tiene que invertir grandes cantidades de horas y dinero para desplazarse hasta dentro de la misma ciudad. Denunciamos y exigimos una investigación a fondo. ¡Basta de silencio, que la crisis del transporte la paguen sus verdaderos responsables!



La atención y el esfuerzo de un gobierno comprometido tendría que estar en recuperar el dinero desfalcado por la corrupción y reconducir las divisas destinadas a la deuda hacia la solución de problemas como la provisión de alimentos y medicinas, los servicios de agua, transporte, electricidad... Por ejemplo, en el área de transporte, en lugar de poner al pueblo en "perreras", el gobierno tendría que auditar con participación ciudadana el parque automotor y recuperar todos los vehículos del sector público, para ponerlos al servicio del transporte de la población con planes nacionales y municipales que restablezcan la cantidad y calidad de ese servicio.



El gobierno avanza en su política del abismo. Nosotros insistimos en la necesidad de una nueva oposición política no secuestrada por la vieja derecha



Consideramos que este cambio parcial ministerial no debe pasar debajo de la mesa. Es una clara demostración de la desconexión de este gobierno con el pueblo trabajador venezolano, que solo se puede explicar, debido al gran interés de priorizar por políticas que conviertan al país en una pieza clave del capital financiero y el emporio empresarial internacional. Por eso debemos denunciarlo, debemos combatirlo con profundidad y con un programa político de ruptura a fondo con las políticas y banderas que este gobierno hoy levanta. No podemos seguir postergando la necesidad de construir una nueva oposición política, no secuestrada por la vieja derecha en el país, que se pare firme, que luche, y que levante un Proyecto de Medidas de Emergencia de la mano con el pueblo, con la mayoría, con todos los que vivimos de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo.