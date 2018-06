(VIDEO) Presidente Maduro anunció la renovación parcial del Gobierno Bolivariano

13 junio 2018 - El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció la noche de este martes que está preparando la renovación parcial del Gobierno Bolivariano a fin de fortalecerlo en las áreas de la economía, servicios públicos entre otras. “Estoy preparando una renovación parcial del Gobierno Bolivariano para los próximos días para fortalecer el gobierno, para renovar el gobierno en elementos claves de la economía, de los servicios públicos y he recibido las propuestas que me vienen de la juventud”, anunció el Jefe de Estado desde el Hotel Alba Caracas.



Durante un encuentro con la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv), el Mandatario nacional precisó que ha preparado una instrucción para el nuevo gabinete ejecutivo que consiste en que la mitad de los viceministros y viceministras deben ser jóvenes del Gran Polo Patriótico y de la Jpsuv.



“He preparado una orden a los ministros y a las ministras, a los nuevos ministros y ministras que lleguen y a los que continúen en su labor que lo están haciendo bien y continúen en su labor, la mitad de los viceministros deben ser muchachos y muchachas de la juventud, del Gran Polo Patriótico, de la Jpsuv, para que la juventud se vaya preparando y asumiendo el mando de la República”, enfatizó.



Aseguró creer en la muchachada venezolana, al tiempo que adelantó que ha estado estudiando diferentes propuestas. “He estado todos estos días dedicado a la reflexión, al estudio, al trabajo en equipo porque sé que la responsabilidad que ustedes me han dado es más grande que la que recibí en 2013, tengo más experiencia hoy, tenemos más experiencia hoy, tenemos más fortaleza, hoy tenemos un pueblo más fuerte”, aseveró.



Destacó que además la Revolución Bolivariana cuenta con un Gobierno más fuerte que cuenta con mayor apoyo popular, así como un partido como es el PSUV más sólido en lo cuantitativo y cualitativo. “Tenemos una juventud del PSUV que ha entrado en una etapa de florecimiento, de crecimiento unitario”, resaltó.



Candidatos para Concejos Municipales menores de 35 años de edad

Maduro, quien también es el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), propuso que el 50% de los candidatos a concejales de los 335 Concejos Municipales del país, sean menores de 35 años. “Debemos generar una norma electoral interna para que por lo menos el 50 por ciento de los candidatos y candidatas a los concejos municipales, sean jóvenes menores de 35 años y sea la juventud la que tome el poder político y los concejos municipales de los 335 municipios del país”, indicó.



Agregó que esta iniciativa representa una oportunidad para loa juventud venezolana, pues el Concejo Municipal “tiene que transformarse” y a través de estos nuevos líderes, ir construyendo “la nueva Venezuela, desde las parroquias, en el municipio, en el liderazgo vinculado a los concejos comunales,a las comunas a los Clap -Comités Locales de Abastecimiento y Producción-“.



Al respecto, Maduro instó a la Juventud de esa organización política, a prepararse para las venideras elecciones de los 335 Consejos Municipales del país. “El Consejo Nacional Electoral -CNE- ha anunciado que convocará para el mes de diciembre la elección de concejales y concejos municipales de todos los 335 municipios del país, así que a prepararnos para las elecciones”, recalcó Maduro.



En transmisión de VTV, pidió a la juventud del partido generar propuestas concretas durante la campaña electoral, que atiendan las necesidades de los municipios pues, “su función principal es atender los servicios públicos”



Acompañamiento internacional

El presidente del Psuv propuso al Poder Electoral convocar a todos los organismos internacionales, que acompañarán a los venezolanos durante los comicios de diciembre de 2018.



“Pido al Consejo Nacional Electoral, que convoque a todos los organismos internacionales a la Unión Europea -UE- a la Únión Africana -UA- a la Unión Asiática, a la Unasur -Unión de Naciones Suramericanas- a los Consejos Electorales, a los Expertos de América Latina del mundo, a los veedores de Europa y Estados Unidos, para que vengan nuevamente a participar de una fiesta electoral”, detalló.



Video fuente: Luigino Bracci Roa





