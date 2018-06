(VIDEO) El Arco Minero pone en riesgo las fuentes de agua mas importantes de nuestro país, dijo Ana Elisa Osorio

El presidente Chávez tuvo una visión importante y muy responsable con el ambiente, de hecho, en este caso en particular, el presidente decía que prefería que esos minerales siguiesen enterrados bajo la tierra, por lo menos hasta tanto no hubiese tecnologías adecuadas que garantizaran la sustentabilidad en la explotación de los mismos, recordó frente al TSJ Elisa Osorio Credito: aporrea tvi

Miércoles,13 de junio de 2018.- Ana Elisa Osorio quien desempeño el cargo de ministro del ambiente durante la administración del presidente Hugo Chávez, declaró para Aporrea el Día Mundial del Ambiente frente al TSJ.



Hace dos años introdujimos un documento donde solicitamos la anulación del decreto que creó el Arco Minero del Orinoco (Decreto 2248).



En estos dos años que han transcurrido no hemos obtenido ningún tipo de respuesta ante esta solicitud.



Este es un decreto que pone en riesgo de manera extraordinaria las fuentes de agua mas importantes que tiene nuestro país.



El AMO atraviesa los ríos mas importantes de nuestro país, estamos hablando que atraviesa el río Caura, el río Aro, el río Caroní, que justamente la actividad minera que se hace en estos sectores produce una gran cantidad, toneladas de sedimentación.



El presidente Chávez tuvo una visión importante y muy responsable con el ambiente, de hecho, en este caso en particular, el presidente decía que prefería que esos minerales siguiesen enterrados bajo la tierra, por lo menos hasta tanto no hubiese tecnologías adecuadas que garantizaran la sustentabilidad en la explotación de los mismos.



A los magistrados y magistradas que manejan este caso dijo Ana Elisa Osorio: tienen que legislar para el futuro del país, no solamente en el aquí y el ahora, sino para el futuro.















