Conjurada amenaza de paro por el sindicato del Metro

12 junio 2018 - El Metro de Caracas funcionó este lunes con total normalidad, encontrándose operativo en las cinco líneas y 48 estaciones que integran el sistema, informó el ministro del Poder Popular para Transporte, Carlos Osorio.



“Desde tempranas horas hemos estado inspeccionando el sistema de trenes, las estaciones, el arranque de un día de trabajo para nuestro pueblo. Estamos prestándole un servicio de calidad, trabajando para el pueblo como servidores públicos”, dijo Osorio en transmisión de Venezolana de Televisión (VTV).



La aclaratoria ocurre luego de que el pasado sábado se difundieran noticias falsas acerca de un supuesto paro de transporte que tendría lugar este lunes 11 de junio. Ante ello, autoridades del subterráneo instaron a los trabajadores a rechazar los “llamados irresponsables” que intentan sabotear la movilización del pueblo durante su jornada.



“Frente a la canallada de la derecha venezolana que solo intenta desestabilizar a nuestro país, decimos que nuestro compromiso es con el pueblo, por eso seguiremos prestándole servicio comercial a esos 3 millones de usuarios que se transportan por el Metro de Caracas. Seguiremos cumpliendo con nuestro pueblo”, aseveró Edison Alvarado, secretario general del Sindicato del Metro de Caracas (Sintrameca).



En este sentido, desmintió la existencia de un presunto sabotaje interno en el sistema de transporte, señalando que “no hay ninguna intencionalidad de querer paralizar el Metro”.



Por su parte, el M/G César Vega, presidente del Metro de Caracas, afirmó que “nosotros hacemos Patria trabajando”, razón por la cual redoblarán los esfuerzos para optimizar el servicio de transporte y continuarán la lucha ante los intentos de paralización.



“El sistema está funcionando normalmente. Estamos unidos para vencer los llamados a paro, aquí no se para nadie, al Metro no lo para nadie. Los invitamos a trabajar, a esforzarse y a estar unidos por la Patria”, agregó.



Optimización del servicio

Por su parte, Edison Alvarado, secretario del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas (Sintrameca), indicó que se encuentran trabajando en la generación de estrategias que permitan mejorar el servicio del subterráneo.



Ante ello, señaló que este martes 12 de junio sostendrán una reunión con el titular de Transporte, Carlos Osorio, a fin de discutir medidas que, en lo sucesivo, se traduzcan en acciones concretas para fortalecer el sistema.



Entre las propuestas planteadas se encuentran: repotenciar los trenes y autobuses, realizar mantenimiento correctivo y preventivo a las unidades y cambiar el horario de servicio los fines de semana.



Rechazan llamados a paro

Asimismo, dijo que un grupo de trabajadores minoritarios fueron los que pudieron hacer el llamado a paro que negó rotundamente.



“Nada más lejano a la realidad, primero porque como bien lo han dicho los mismos trabajadores, el ‘Metro no se para’ porque su paralización significa una agresión contra el pueblo trabajador. Es esta misma organización sindical la que está empeñada en la defensa de las condiciones laborales de la clase obrera, razón por la que desde los puestos de responsabilidad que han asumido como parte del empoderamiento obrero, ha intentado avanzar en la consolidación del control obrero dentro de la estructura de la empresa”, expresó el sindicato de trabajadores a través de un comunicado.



El texto reconoce adversidades, pero las atribuye al “bloqueo y la guerra económica sobre las condiciones laborales, que se suman a algunas prácticas burocráticas que el presidente Nicolás Maduro está decidido a erradicar de la administración pública”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 400 veces.

La fuente original de este documento es:

CiudadCCS (http://ciudadccs.info/conjurada-amenaza-paro-sindicato-del-metro/)