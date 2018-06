Hallan muerto a actor de Modern Family, no se sabe si por suicidio o por otra causa

Junio 11 de 2018.- Jackson Odell, actor de apenas 20 años, reconocido por su papel de Ted Durkas en una de las series más vistas en los EEUU, Modern Family, fue encontrado sin signos vitales en su vivienda de Tarzana, estado de California, informaron

Si bien la causa de su deceso no ha sido confirmada oficialmente, los medios reportan que su cuerpo sin vida fue encontrado en su casa de California. Y hasta ahora no se conocen las causas reales de su deceso, si fue por suicidio, abuso de algún narcótico o de muerte natural. De igual forma, su familia confirmó ayer este desafortunado hecho con un sentido comunicado a través de Twitter:

"La familia Odell ha perdido a nuestro querido hijo y hermano, Jackson Odell, el viernes. Él siempre será una luz y un alma brillante, amorosa y talentosa. Tenía mucho más para compartir. Nuestra familia siempre llevará esa verdad hacia el futuro. Nuestro deseo es que el resto del mundo que lo conoció y que lo ama también lo haga. Ahora vamos a tratar de dar sentido a nuestra inconmensurable pérdida en privado. No realizaremos más declaraciones".

Jackson se encontraba no solo despegando su carrera actoral, al haber participado en programas de TV como iCarly, Private Practice, The Goldbergs y Arrested Development, sino que también estaba explorando su faceta musical, y de hecho estaba participando de la banda sonora de la cinta Forever My Girl.