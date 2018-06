(VIDEO) La amenaza a la vida que representa el Arco Minero está avanzando peligrosamente, Santiago Arconada

Lunes, 11 de junio de 2018.- La amenaza a la vida que representa el Arco Minero está, en estos momentos, avanzando peligrosamente, dijo Santiago Arconada como parte de la entrevista que se le hizo el día Mundial del Ambiente, frente de la sede principal del TSJ en Caracas, donde un grupo de activistas presentó un documento al máximo tribunal de la Nación, para recordarles a magistrados y magistradas que manejan el caso del Arco Minero del Orinoco, que ya han pasado mas de dos años desde que se introdujo el recurso de nulidad por inconstitucional e ilegal del decreto 2248 que lo creó y que hasta el momento no se ha obtenido respuesta de este tribunal, por lo que está en mora con los ciudadanos de este país y con toda la Nación.



Es absolutamente lamentable como el ministerio, mal llamado, de Minería Ecológica está exhibiendo como un gran logro, la reducción del uso del mercurio para el dacantamiento del oro, para la precipitación del oro, cuando previamente ya había habido una legislación prohibiendo totalmente el mercurio.



Queremos resaltar el significado del silencio de la justicia...la sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia está exhibiendo una conducta, en la cual, no quiere asumir el costo político de negar el recurso porque significaría abolir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no quiere tampoco asumir que la defensa de la Constitución...los obligaría a declarar con lugar nuestra solicitud de nulidad.



Nosotros denunciamos que el silencio que tiene la sala Político-Administrativa es una manera de decirnos, de gritarle al país, que es esta la justicia que tenemos.



Reivindicamos que la principal riqueza, es la riqueza que tiene que ver con la preservación de la vida:



No hay riqueza por encima de la preservación de la vida.



No hay oro que pague la pérdida del agua.



No hay coltán que pague el agotamiento de la biodiversidad.



No hay diamante mas hermoso que la preservación de la posibilidad de la vida para el futuro del pueblo de Venezuela.



No es posible explotar, en términos ecológicos, las riquezas minerales del Arco Minero sin poner en riesgo la vida del futuro de este país.



Con respecto a este caso, el del Arco Minero del Orinoco, Arconada le dijo al presidente Maduro: es mucho mas rápido, mas expedito, buscar los millones desfalcados en donde están, en los paraísos fiscales en los que se encuentran, sin dañar ninguna fuente de agua, sin dañar la biodiversidad.



Si hubiese un atisbo de honestidad en el gobierno que él preside, estaríamos dedicando todos los esfuerzos del estado venezolano a recuperar los trescientos cincuenta mil millones de dólares ( $350.000.000.000,00) que están en los bancos del mundo y que le pertenecen a todo el pueblo de Venezuela.















