Frente Amplio Nacional Bolivariano: Maduro y el PSUV no sienten cómo les crece la hierba bajo sus pies

Alexis Campos, vocero designado del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB)

11 de junio de 201.- En su más reciente encuentro de voceros realizado en Valencia, los integrantes del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB) concluyeron que el gobierno de Nicolás Maduro tiende al reciclaje constante de discursos y de propuestas sólo con la única intención de engatusar al pueblo venezolano y distraerlo respecto a quiénes son los causantes reales de la grave crisis que sufre el país.



En tal sentido, el vocero designado del FANB, Alexis Campos, explicó que la crisis económica y la indolencia con que el gobierno de Maduro maneja sus efectos negativos demuestran la necesidad de crear opciones viables que se diferencien radicalmente de lo que son el chavismo en el poder y la oposición de derecha, ya que ambos comparten la misma concepción excluyente de la democracia, relegando a los sectores populares a un humillante papel secundario.



“Lo peor es que Maduro y el PSUV no sienten cómo les crece la hierba bajo sus pies, muy a semejanza de lo hecho por los adecos en su tiempo. Se autoproclaman socialistas, revolucionarios y bolivarianos, pero se desviven por disfrutar todo aquello que provenga de Estados Unidos y demás naciones capitalistas mientras muchos venezolanos se ven reducidos a vivir prácticamente en la pobreza extrema al no alcanzarle, si es que tienen algún empleo digno, un salario mínimo que no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de sus familias”, afirmó Campos, al mismo tiempo que resaltó que el bachaquerismo, el contrabando y venta ilegal de dinero en efectivo, así como el aumento diario de precios de productos, tienen su principal soporte en funcionarios civiles y militares inescrupulosos, los cuales han creado verdaderas mafias a lo interno del Estado.



Continuó refiriendo Alexis Campos que son muchos los movimientos sociales que se han adherido a la propuesta del FANB de una transformación integral del Estado venezolano y la puesta en marcha de un poder popular realmente soberano, no sujeto en ningún momento al partido del gobierno, como ocurre actualmente, sin que éste, pese a la voluntad del pueblo organizado, pueda actuar y expresarse con entera libertad, atado por el clientelismo político practicado desvergonzadamente por quienes ejercen el poder.



“Mantenemos nuestro interés -expresó el vocero del Frente- enfocado en la realización plena del proyecto revolucionario bolivariano original junto al pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Nunca en función de intereses mezquinos ni mesianismos de ninguna clase. Por lo mismo, aunque muchos otros compatriotas terminen frustrados y desanimados al no saber interpretar adecuadamente el momento histórico que estamos viviendo en el país, el cual nos exige, además, replantearnos seriamente los objetivos que nos trazamos en 1992 a la luz de las nuevas realidades nacionales, quienes conformamos el Frente Amplio Nacional Bolivariano nos mantenemos lucha abierta contra las pretensiones de la partidocracia de ahogar cualquier intento democratizador del pueblo que implique su total desplazamiento”.



Añadió por último que a Maduro y a todo su entorno le resultan sumamente convenientes las sanciones y amenazas proferidas por algunos gobiernos, principalmente de Estados Unidos, ya que éstas les facilitan atribuirles a ellos la culpa de todo, manejando los mismos discursos de Hugo Chávez en una estrategia repetitiva que está más dirigida a aquellos que aún creen que Venezuela vive una revolución bolivariana, socialista y antiimperialista cuando lo que existe es un régimen socialdemócrata, con un alto índice de corrupción e ineficacia generalizada, que hace lo posible para congraciarse con estos poderes internacionales, a pesar de los ataques recibidos.