Padre Numa Molina rechazó doble moral de jerarquía eclesiástica

10 junio 2018 - El sacerdote jesuita venezolano Numa Molina cuestionó la doble moral con que, consideró, actúa la jerarquía eclesiástica en Venezuela, que por un lado ataca al Gobierno por la escasez de medicinas y alimentos, producto de las maniobras contra la economía venezolana, y por el otro está alineada abiertamente con sectores de la derecha que promueven el bloqueo y asedio financiero contra el país, que afectan el acceso a bienes esenciales.



Los obispos “están a favor de aquella línea que está oprimiendo a los pueblos, la línea de aquellos que nos están dejando sin medicinas y provocan una crisis económica muy terrible. Las jerarquías eclesiásticas están a favor de la guerra económica que está haciendo tanto daño al pueblo” y no actúan para solucionarla o evitarla, en dado caso, aseveró Molina en entrevista realizada por la periodista italiana Geraldina Colotti, publicada en el semanario Cuatro F.



Molina expresó que la jerarquía eclesiástica se ha dejado manipular por la derecha “y han terminado por ser casi sus voceros. Así hemos constatado una cosa muy extraña: en la mañana, Trump habla contra Venezuela; en la tarde habla la derecha en el mismo tono; en la noche se pronuncia la Conferencia Episcopal y los tres textos resultan alineados”, dijo.



En la entrevista, el sacerdote contó que había asistido a una reunión entre el anterior presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Diego Padrón, y el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, en la que se ofreció al Estado un lote de medicinas por parte de la organización Caritas y luego la CEV divulgó que el Ejecutivo había rechazado la donación.



Molina subrayó que el jefe de Estado no ha rechazado ninguna de las propuestas de Padrón; al contrario, dispuso un camión de la Guardia Nacional Bolivariana con escolta militar para recibir las medicinas y acompañarlas a su destino.



No obstante, luego de dos o tres días a la espera de los contenedores de medicinas prometidas por Caritas, solo llegó una pequeña caja “que podía entrar en la cajuela de un auto. Era solo un show, un montaje”, reveló Molina.



Respeto a la religiosidad popular



El sacerdote jesuita llamó al clero a respetar la religiosidad popular ante las acciones de la jerarquía eclesiástica, que desarrolla campañas contra el Gobierno venezolano en plenos actos litúrgicos, como ocurrió durante la procesión de la Virgen de Coromoto.



“No se puede usar con fines políticos la imagen de un santo detrás del que han caminado generaciones de personas unidas en la fe. Es necesario respetar la espiritualidad popular, no manipularla con fines políticos malsanos, perversos”, remarcó.



Por otra parte, Molina saludó las manifestaciones del Papa Francisco a favor del diálogo que, con todos los sectores del país, ha promovido el presidente Maduro para la reconciliación nacional.



“La única cosa que ha hecho ha sido aquella de promover el diálogo. Me ha enviado a promover el diálogo: ‘Ve a promover el diálogo, diles que dialoguen’, ha dicho”, añadió Molina.

