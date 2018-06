10/06.- #HermanaYoTeCreo dice un cartel de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, como parte de la campaña feminista que iniciaron las estudiantes en busca de erradicar la violencia de género. Hasta el momento, ya son más de veinte las universidades del país vecino que están tomadas con asambleas de mujeres. "Ya llevamos más de un mes movilizadas. El 27 de abril fue la primera toma en Santiago, pero esto se originó en el sur de Chile, en Valdivia, en la Universidad Austral, donde las estudiantes se movilizaron para generar protocolos contra acosos, abusos y/o violaciones", explica a PERFIL Javiera López, presidenta del Centro de Estudiantes de la Comunicación (CECO) del ICEI de la Universidad de Chile. A partir de la movilización de abril, se tomó la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile por una denuncia contra Carlos Carmona, ex presidente del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho de la Universidad de Chile (ver recuadro).

"La diferencia con este caso es que aquí ya existía un protocolo contra el acoso sexual laboral y discriminación arbitraria, pero el Decano de la Facultad de derecho que debería ser juez también era parte de la denuncia", agrega Javiera. Fue así que la campaña comenzó a tomar una mayor dimensión: "Tenemos la necesidad de generar una educación más sexista. Fue así que empezamos a armar protocolos y otras universidades de Chile se sumaron a las movilizaciones, pero no solo por violencia machista sino para cuestionar la violencia que está presente en otros ámbitos de nuestra vida", agrega Javiera. Las académicas. En los últimos días, se sumó el apoyo de las académicas en la huelga y ocupación estudiantil.

"Eso significa que esta lucha es de carácter totalmente transversal por la violencia que vivimos todas las mujeres, no solo en el espacio donde nos educamos sino también en las calles, las casas, todos los espacios, y alrededor de todo el mundo", resaltó Nelly Tapia, vocera de las bases en la asamblea de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en el medio cubano Oncuba. Según estudios entregados por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de Chile, una mujer víctima de violencia de género tarda, en promedio, siete años en hacer la denuncia. La Red chilena contra la violencia hacia la mujer, solo en 2017, aseguró que 65 mujeres fueron víctimas de femicidios. Este año, ya van 17 mujeres asesinadas por causa de la violencia machista. Chile se suma así a campañas como #MeToo, #NiUnaMenos o #TimesUp que se despliegan en todo el mundo repitiendo a las mujeres que no están solas y que sus testimonios no serán puestos en duda.n (Fuente www.perfil.com).