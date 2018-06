(VIDEO) Cumplan con La Constitución, la gente se está muriendo, Francisco Valencia

Sábado, 09 de junio de 2018.- Francisco Valencia en la protesta frente al ministerio del Poder Popular para la Salud declaró: Se han burlado, se han burlado de las personas que tienen condiciones de salud, se han burlado nuevamente, de las personas que lo que piden es esa garantía, o un pañal, o un medicamento, o el derecho a ser transplantado.



Hicieron todo lo posible para no bajar, no quieren dar la cara, esa es la cara, ese es el trato que dan a las personas con alguna condición de salud.



Es la importancia que le da el ministerio de salud a la mayoría de los venezolanos, no bajando.



Eso es el perfil de un gobierno vil que no le interesa la salud de los venezolanos.



Esto es intolerable, veremos que hacemos. Si hay que ir a huelga de hambre lo vamos a hacer, lo haremos aquí, hasta que nos atiendan.



Aquí no venimos a mendigar, aquí venimos a exigir lo que está establecido en la Constitución.



Cumplan con La Constitución, la gente se está muriendo, la gente quiere sus insumos, para poder vivir dignamente.



Exigieron todo lo que nuestros niños,niñas y adolescentes necesitan y requieren en el hospital de Niños J.M. de los Ríos.



Por su parte Roy Escobar señaló: Es doloroso informarles que una vez mas ha sido pisoteada la Constitución por el propio gobierno, una vez mas hemos sido burlados.



Esta es una muestra mas de que este gobierno viola la Constitución, este gobierno viola los derechos humanos.



En Venezuela no se garantiza el derecho a la salud y por ende el derecho a la vida.



Le hago un llamado público a todos los enfermos de este país, hagamos una sola fuerza, hagamos una sola unión en función de reclamar nuestros derechos y que sean cumplidos.



Al final bajaron dos funcionarios con noticias sobre las solicitudes hechas, el resultado véanlo ustedes mismos al final del presente video.















Noticia relacionada: Enfermos, frente al gobierno, luchan por su vida y salen a protestar