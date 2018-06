¿Dónde queda "Somolia"? Trump 'se inventa' un país y queda en ridículo ante las redes

Junio 09 de 2018.- El tuit que el presidente de EE.UU., Donald Trump, escribió la tarde de este viernes para dar sus condolencias a los familiares de un soldado estadounidense muerto y de otros cuatro heridos en un ataque en Somalia, ha provocado un efecto inesperado, al desatar una avalancha de burlas y comentarios en la red social debido a una inoportuna errata.

Las bajas del Ejército estadounidense ocurrieron la madrugada de este 8 de junio durante un ataque del grupo terrorista somalí Al Shabab, afiliado a Al Qaeda. En el mensaje, el presidente escribió 'Somolia' y los usuarios notaron la errata, que se ha vuelto viral en Twitter, donde recriminan al inquilino de la Casa Blanca que no pueda escribir correctamente el nombre de ese país africano.

"Somolia." Not a typo. A careless error. Despite Trump’s condolence message, it’s impossible to read "Somolia" and not see America’s broader struggle to lead encapsulated by Trump’s relatively minor struggle to spell Somalia right: pic.twitter.com/zSJaduF8k9

"Si realmente lo lamentara, podría haberse tomado la molestia de aprender a escribir Somalia", reprocha un internauta.

If you were truly sorry you might have taken the trouble to learn how to spell Somalia. pic.twitter.com/6OpJx7jbDG