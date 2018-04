(VIDEO) Delcy Rodríguez: En Panamá se blanquea dinero de ilícitos contra el patrimonio venezolano

7 abril 2018 - La suspensión por 90 días de las relaciones económicas y financieras con 22 personas naturales y 46 empresas de Panamá se inscribe en mecanismos de protección al sistema financiero de Venezuela, que actúa ajustada a los principios del Derecho Internacional Público, indicó la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez.



En este caso se aplica, según principios jurídicos internacionales, una "contramedida para proteger nuestro sistema financiero, porque sabemos que desde Panamá se blanquean fondos provenientes del patrimonio público de nuestro país", precisó Rodríguez en una rueda de prensa ofrecida el Teatro Bolívar, en Caracas.



Refirió que, a diferencia del Ejecutivo venezolano, el Gobierno que preside Juan Carlos Varela aplicó medidas que no son legales, al imponer sanciones unilaterales contra funcionarios venezolanos bajos alegatos no comprobados, como financiamiento al terrorismo, y obedecen a mandatos imperiales que solo buscan agredir al pueblo de Venezuela.



"Ellos lo mal llaman sanciones y en realidad son agresiones contra otro país, en este caso una agresión contra Venezuela, de manera inmoral y frente a la inmoralidad Venezuela responde con la legalidad, con contramedidas muy específicas", indicó.



La también excanciller de la República destacó que solo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede sancionar a un país.



"El resto son medidas unilaterales, arbitrarias, porque están al margen del derecho internacional y son por lo tanto coercitivas, de imperialismo, porque no forman parte del sistema multilateral que regula las relaciones entre Estados iguales y soberanos", dijo Rodríguez.



Por su parte, el vicepresidente de Gobierno para la Comunicación y la Cultura, Jorge Rodríguez, precisó que las acciones del Estado Venezolano buscan proteger la integridad de la economía venezolana luego de que se demostrara que Panamá estaba siendo utilizada para el "tráfico de dinero mal habido, por casos de corrupción".



"Tenemos el derecho a la reciprocidad, tenemos el derecho a proteger la integridad de la economía venezolana", expresó Rodríguez.