Henri Falcón: "No voy a retirar mi candidatura"

Henri Falcón Credito: Archivo

Caracas, abril 6 - El candidato presidencial por el partido Avanzada Progresista (AP), Henri Falcón, dijo este jueves en una entrevista radial que no va a retirar su postulación para los comicios pautados para el próximo 20 de mayo. “Los sectores radicales de la oposición me atacan más a mí que al gobierno. Nuestro adversario es Nicolás Maduro”.



La aseveración es una clara respuesta a quienes como Alfonso Marquina claman por su retiro de la contienda electoral



Afirmó que a pesar de las diferencias entre su postulación y la del Frente Amplio, el objetivo sigue siendo el mismo. “Buscar la salida democrática del gobierno”.



Falcón dijo que va a seguir recorriendo todo el país. “Nadie nos va a sacar de la calle”.



Falcón reiteró que la abstención no es la solución a los problemas que atraviesa el país. “La oposición venezolana es el 82 %”.