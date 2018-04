Diosdado Cabello retó a los bancos del mundo presentar cuentas bancarias a su nombre

Caracas, abril 5 - El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello retó este miércoles a cualquier banco del mundo a presentar una cuenta bancaria a su nombre a propósito de las recientes sanciones impuestas por Suiza.



“Ahora me sancionó Panamá y Suiza, y me van a congelar las cuentas; lo he dicho un millón de veces pero lo voy a decir nuevamente: reto a cualquier país, gobierno, institución, banco del mundo, que presente una cuenta de Diosdado Cabello, si hay una cuenta por ahí yo tengo que retirarme por inmoral de la política. El embajador suizo que está aquí debería mostrar las cuentas”, recalcó Cabello durante su programa Con el Mazo Dando.



Denunció que las pretendidas sanciones en su contra y contra varios funcionarios del Estado venezolano, incluido el Presidente Nicolás Maduro, son una persecución contra unos seres humanos, “a nosotros nadie nos ha juzgado, no nos han dado el derecho a la defensa”. Sugirió que la Asamblea Nacional Constituyente debería aplicar las mismas acciones contra los dirigentes de oposición que van por el mundo pidiendo sanciones contra Venezuela.



Afirmó que ante la fortaleza de la Revolución Bolivariana, la oposición apátrida confabulada con la derecha mundial utiliza ese tipo de infamias.



“Denota mucho la caña de la oposición venezolana, ineptos que se van a pedirle apoyo a distintos países del mundo a ver si con la sanciones nos asustamos; no nos conocen; ante esas sanciones, frente en alto, dignidad en alto, ellos no podrán contra nosotros”, expresó Cabello.

