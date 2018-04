04/04.- La organización política Marea Socialista se manifestó públicamente sobre los hechos acontecidos el pasado 29 de marzo en Carabobo donde murieron 68 reos en un incendio inducido. Hasta la fecha no hay una versión oficial de los hechos y el caso ha sido tratado de forma poco transparente, generando en un primer momento represión contra los familiares. A continuación reproducimos el comunicado que ha difundido Marea Socialista





Marea Socialista ¨Crisis carcelaria y la Masacre de Carabobo: El estado es responsable¨





Desde Marea Socialista queremos pronunciarnos con indignación ante la terrible tragedia ocurrida en Carabobo el pasado 29 de marzo, hechos que aún no han sido del todo aclarados de forma oficial.



A pesar de la falta de información hoy la certeza es que hay 68 familias enlutadas por un hecho que es absolutamente responsabilidad del estado, ya que no existe condición de mayor dependencia y control por parte del estado que a la que se ve expuesto un preso. Muchos medios han insistido en denominar el hecho como una masacre ya que entre las versiones de los familiares se encuentra que fueron los mismos policías quienes rociaron a los reos con gasolina, incluso se ha hablado de un enfrentamiento. Lo que es cierto, más allá del manejo discrecional y oscuro que ha tenido el gobierno a través de las fuerzas de seguridad e instituciones involucradas es que no se puede ocultar la terrible situación de las cárceles venezolanas y el abandono absoluto de los ya 45.000 presos que se encuentran en un sistema carcelario que solo puede recibir 8000 reos.



Las cifras son dramáticas, tan solo en el Centro de Detención de Carabobo, donde se produjo el hecho las celdas tenían un 600% de hacinamiento con presos que llevan meses, incluso años esperando por un juicio. Estos centros de detención o ¨mini cárceles¨ también se están saliendo de control. No existe una mínima garantía por parte del estado, los presos están hacinados, sin comida, sin atención médica y bajo una estratificación social impuesta por los ¨pranes¨ que gobiernan por encima de la policía y la ley.



El gobierno debe asumir su responsabilidad y aunque el procesamiento de policías es un paso en el camino de la justicia no se puede dejar de lado que este evento es resultado de la deliberada omisión del estado en su deber de garantizar y proteger la vida de la población en general, incluyendo a los reos y sus familiares.



Indigna aún más saber que la respuesta ante la desesperación por la falta de información y el maltrato los familiares de las víctimas fueron reprimidos con gases lacrimógenos mientras exigían respuestas.



Ha quedado demostrado una vez más que al gobierno no le interesa la gente humilde y que su política de omisión a sus deberes ante la población y a través de un pacto mafioso con los pranes ha degenerado en infierno a las cárceles donde también predominan las castas, los privilegios y la exclusión.







Exigimos: Que se haga justicia y que el gobierno al menos tenga la decencia de remover a Iris Valera de su cargo de ministra, ya que estos acontecimientos son su responsabilidad directa.

- Que se detenga el uso inapropiado de las comisarías como lugares de detención.

- Agilización de todos los proceso judiciales y cumplimiento de las disposiciones legales por el sistema carcelario

- Justicia y atención para las familias







Venezuela atraviesa una crisis carcelaria, basta de correr la arruga