Navegante turco que da la vuelta al mundo (junto a su perro) se accidentó en costas venezolanas

Cengiz Aralasnouglu y su perro Pupa

La Guaira, abril 4 - Cengiz Aralasnouglu, un navegante turco que atraviesa el atlántico en compañía de su perro Pupa para replicar la hazaña lograda por su coterráneo Sadun Boro hace 50 años de darle la vuelta al mundo en un velero, tuvo que atracar de emergencia la mañana del martes en costas venezolanas por falta de combustible.



El marinero de 52 años fue rescatado desde Carenero por la embarcación criolla Cayaurima cuyos tripulantes le prestaron el apoyo para llevarlo al puerto de La Guaira. Una comitiva, encabezada por el propio embajador de Turquía en Venezuela, Sevki Mutevellioglu lo recibió en los predios portuarios para realizarle un sencillo pero significativo homenaje.



“Venezuela no estaba en mi itinerario, pero he aprovechado para conocer a su gente cálida y amistosa. Puedo decir que es un país con grandes riquezas para el turismo”, indicó Cengiz. “Lo sucedido sirvió para mostrar los lazos cercanos que existen entre las dos naciones”, acotó el embajador Mutevellioglu. Agradeció a todos los efectivos y trabajadores portuarios, así como al Ministerio del Exterior por la ayuda agenciada en el caso particular.



Autoridades portuarias brindaron la colaboración en acelerar el papeleo para que el navegante continuara, la tarde de ayer, su periplo rumbo a Panamá y de allí al océano Pacífico donde iniciará el regreso a Estambul, puerto de donde zarpó hace 8 meses.



Un sueño. Junto a su perro Pupa (Significa, viento de cola) Cengiz contó que replicar la hazaña hecha por Boro ha sido el sueño de su vida. “No tengo grandes conocimientos de navegación, sin embargo quiero finalizar esta travesía tan importante para mí”. Comentó decidió viajar tal y como lo hizo Sadun Boro hace 50 años, sin la ayuda de la tecnología. “Me guío por instrumentos manuales, sin GPS ni nada de eso, sólo mis manos, conocimientos y las estrellas”, destacó.



Una gran experiencia. Calificó el accidente que lo trajo a nuestro país como una “gran experiencia, pues conocí un poco de la cultura venezolana que desconocía por completo. Tengo un hermano que vive en Seattle (USA) y él me había dicho que los venezolanos era sencillos, cálidos y amables y hoy lo comprobé”, señaló. Destacó además que tuvo la oportunidad de probar una arepa y le encantó. La comparó con un pastelito de queso que hacen en Turquía llamado Borek.



Finalmente pudimos conocer que viajero quien tiene como oficio la construcción tiene pensado escribir un libro sobre todas sus aventuras al culminar la travesía. Recalcó que Venezuela tendrá un espacio muy importante en sus párrafos.