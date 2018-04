Réplica de STANHOME a noticia publicada en esta página

Empresa ha recibido beneficio de DICOM II, pero no por 2 millones de dólares

En relación con la nota publicada por APORREA.ORG, sobre el DICOM II, el pasado 05 de febrero de 2018, nos vemos en la necesidad de aclarar que dicha información es falsa.

4 de abril de 2018.-Stanhome, a pesar de ser una de las empresas que ha recibido varias veces el beneficio de DICOM II, no se ha beneficiado con 2 millones de dólares, como sale reflajado en la nota de prensa, la suma total de todas las veces que ha sido beneficiada no llega, ni siquiera a 200.000 dólares, en tal sentido les comunicamos que a nuestro concepto, tal aseveración puede causar daños no deseados.

Ante lo expuesto en la publicación, la gerencia de STANHOME PANAMERICANA C.A. informa que no es correcta tal aseveración, e incluso puede verse perjudicada ante sus proveedores, su misma casa matriz y público en general, y aunque el mecanismo de la subasta del DICOM es completamente lícito tales afirmaciones pueden ser mal manejadas por intereses particulares.

La información según refiere el citado artículo fue tomada de EFECTO COCUYO, sin embargo, se mal interpretó la nota y no supieron diferenciar ¿cuáles son las empresas que más divisas han recibido? de ¿cuáles son las empresas que más veces han sido beneficiadas por el sistema?

Es correcto que la empresa fue beneficiada con las subastas del DICOM y que ha salido beneficiada en varias oportunidades, sin embargo, al sumar todas las veces que la empresa ha sido beneficiada a través el DICOM II, el total no llega ni siquiera a los doscientos mil dólares (Información que fácilmente puede ser verificada), Por tal motivo, solicitamos la corrección del artículo en cuestión, para subsanar cualquier contrariedad que surja al respecto.

La intención es quedar con la tranquilidad de la verdad ante todo y mantener la cordialidad en su entorno. STANHOME PANAMERICANA C.A. es una empresa con presencia en el mercado venezolano por espacio de 60 años, durante la cual ha mantenido en alto la marca STANHOME por la calidad de sus productos, respetando normas y procedimientos legales, deseando continuar por el mismo camino de la rectitud y el bien común.

Agradeciendo la atención que presten ante nuestra petición, quedamos atentos,

https://www.aporrea.org/contraloria/n320635.html (Enlace nota de prensa)

STANHOME PANAMERICANA, C.A.

RIF J-00081979-3

Av. Prolongación Aragua CC Profesional

CELTIC CENTER, Nivel 2, Local S/N

Zona Asentamiento Campesino La Morita I

Zona Postal 2115

Telf.: 0243-2007451/2007462