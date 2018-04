(VIDEO) Desmontado en 3 pasos otro fake news contra el Fiscal General Tarek William Saab

Documento falso contra Tarek William Saab Credito: Agencias

Caracas, 03 de abril de 2018.- Nuevamente los enemigos de la justicia, temerosos por las intensas investigaciones contra la corrupción y la delincuencia organizada, intentaron desprestigiar la imagen y el arduo trabajo que viene realizando el Fiscal General de la Republica Bolivariana de Venezuela y Presidente del Consejo Moral Repúblicano, Dr. Tarek William Saab, y su equipo de la nueva Vindicta Pública, generando matrices falsas de información, a través de un documento que según la Autoridad de Supervision del Mercado Financiero de Suiza, conocida por sus siglas (FINMA) habría efectuado.



Es evidente la falsedad del documento que deja ver unas supuestas cuentas bancarias que estaban bajo el control directo y exclusivo de Tarek William Saab, toda vez que adolece de los siguientes vicios, que a simple vista se detectan:



Primero: No aparece publicado en ningún portal web del gobierno de Suiza.

Segundo: No cuenta con nombre, ni firma, ni sello de la autoridad que emite el supuesto documento.

Tercero: No mencionan por ningún lado los presuntos cuentadantes implicados.



A continuación vea el siguiente video que desmonta la falsa matriz:







Esta es una prueba del demoledor trabajo anticorrupción hecho por Tarek William Saab contra mafias corruptas financiadas desde Miami.



Por otra parte, el también Presidente del Consejo Moral Republicano, se reserva las acciones legales correspondientes ante estos hechos infames.