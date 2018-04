Yul Jabour (PCV): derecha impulsa escalada internacional contra el pueblo venezolano

Yul Jabour Credito: Archivo

3 de abril de 2018.- La pretensión de la extinta Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de que se aprobara una resolución contra Venezuela en la 138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) forma parte de una escalada internacional contra el pueblo venezolano y que busca aislar al Gobierno Bolivariano, alertó este martes el diputado del Bloque de la Patria y dirigente del Partido Comunista Yul Jabour.



Explicó que en las reuniones programadas entre el 24 y el 28 de marzo en Ginebra, Suiza, la delegación de la oposición venezolana presentó un documento en el que se buscaba una sanción contra el Gobierno Nacional, que no fue sancionado por la UIP.



El propósito de estas actuaciones de la derecha "es ir engrosando un expediente contra Venezuela" para que sea declarado el Estado venezolano como un Estado forajido.



"Así ha venido actuando esa derecha apátrida, esa derecha que responde a los intereses del gran capital (internacional). Es un mandato del imperialismo norteamericano para tratar de recuperar el control político y económico sobre Venezuela", expuso Jabour, durante una entrevista en el programa Dando y Dando, transmitido por Tves.



Calificó como un rotundo fracaso la actuación de la delegación de la MUD al tratar de promover un documento en el cual se promovía una intervención humanitaria, se señalaba erróneamente que en nuestro país no hay democracia, no hay garantías electorales ni separación de los poderes públicos.



"Todo eso fue desmontado porque los únicos que no han reconocido la separación de poderes han sido los que hoy dirigen la Asamblea Nacional" en desacato judicial, que han declarado como vacante, de forma inconstitucional, el cargo de presidente de la República y han intentado deslegitimar al Consejo Nacional Electoral (CNE) en su pretensión de desprestigiar a las instituciones, indicó.



"Delegaciones que no tienen afinidad ideológica con el Gobierno Bolivariano se abstuvieron de votar y rechazaron este tipo de acciones de la derecha", que presentó un documento "que carecía de veracidad y que no se correspondía con la realidad nacional", explicó.



