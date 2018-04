Diáspora Palestina venezolana invita a una rueda de prensa para denunciar la masacre contra el pueblo originario Palestino

3 de abril de 2018.- Diversos colectivos de solidaridad, invitamos a la Rueda de Prensa, con motivo de la Masacre contra el pueblo originario Palestino, cometido el 30 de marzo por el régimen colonial de Israel, en el marco de la conmemoración del Día de la Tierra.



La lucha del pueblo Palestino: una lucha contra el anacronismo colonial israelí



Fecha: Jueves 5 de abril a las 10:30 am.

Lugar: Sala Frida Kahlo. Fundación el Celarg. Av. Luis Roche con 3ra transversal de Altamira, Casa Rómulo Gallegos. Dos cuadras al norte del Metro Altamira. Estado Miranda. Municipio Chacao, Caracas.

El 14 de mayo de 1948, se impuso desde Europa un régimen colonial en la Palestina histórica, denominado Israel, un Israel que no guarda ningún vínculo Histórico con el antiguo pueblo semita Hebreo.

Ese Israel se funda sobre las bases de la falsificación de la Historia y de la limpieza étnica contra la población originaria semita Palestina.

Se funda sobre las bases de una colosal expulsión de su población, siendo hoy la más numerosa población de refugiados dispersos en el mundo y la más larga de la Historia de la humanidad.

Desde 1948, la existencia del pueblo palestino está amenazada, ante la praxis colonial, de limpieza étnica, de Apartheid y de no reconocimiento del Derecho de Retorno de los Refugiados Palestinos a su tierra, como lo establece la Resolución 194 de la ONU.

El pasado 30 de Marzo con motivo de la conmemoración del Día de la Tierra, la población de Gaza, la cárcel más grande del mundo, en la que el 80% de la población es originaria de lo que hoy se denomina Israel, miles de Palestinos y Palestinas, retaron de manera pacífica al colonialismo de retornar a sus tierras de origen generándose, por la respuesta violenta del ejército colonial israelí, el asesinato de 17 jóvenes y más de 1400 heridos.

Estamos en el Siglo XXI y el mundo no debe seguir aceptando el anacronismo e inhumanidad del colonialismo.

Convocan

1. Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina, AL-AWDA .

2. Asociación Venezolana de Solidadridad con Palestina, AL-NAKBA .

3. Asociación de Socorro al Pueblo Palestino, CANAÁN.

4. Foro Itinerante de Participación Popular

5. Comunidad de Trabajo e Investigación

6. Federación de Entidades Árabes

7. Liga Latinoamericana, El Retorno a Palestina.









