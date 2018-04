(VIDEO) Escarrá: La ANC afinará y blindará la Constitución

3 abril 2018 - Con la inclusión de propuestas, nuevas normas y capítulos a la Constitución en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la Carta Magna será profundizada y blindada constitucional y democráticamente, ratificó este lunes el constituyente Hermann Escarrá.



“Cualquiera de las constituciones de América Latina tienen mecanismos de defensa de su orden constitucional y nosotros no los tenemos, es lo que se va a afinar, blindar constitucional y democráticamente”, puntualizó en entrevista con el canal del Estado.



Explicó que han revisado las 350 normas, las 18 transitorias y el preámbulo constitucional, y aunque “ahorita no se puede hablar de ninguna decisión porque no se ha entrado en el debate plenario sino en el de las comisiones, sí podríamos decir que se ha avanzado mucho en la defensa de nuestra economía”.



Escarrá dijo que el primer documento que consignó la Comisión Constitucional que preside, contentivo de las ponencias y aportes para la profundización de la Carta Magna, hace énfasis en la defensa de la industria petrolera, de los hidrocarburos, en sanciones contra el delito de traición a la patria, contra delitos de odio y fórmulas de economía alternativa al rentismo petrolero.



Recalcó que el tema del delito de traición a la patria se está trabajando en el orden interno, ante las acciones sistemáticas de sectores que promueven el injerencismo y el acoso contra Venezuela en lo económico, así como se estudia en torno a cómo debe ser la relación del país con los organismos multilaterales y con el sistema de seguridad colectivo continental y mundial.



Destacó la conciencia del pueblo y su cultura política, que le ha permitido resistir esa coyuntura y dispuesto a defender la soberanía.





Últimas Noticias