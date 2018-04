Falleció el ingeniero Jairo Larotta Sánchez, articulista de Aporrea.org por 15 años

02/04.- En el día de hoy lunes 2 de abril de 2018 falleció en la ciudad de Caracas el Ingeniero (UCV, 1970) y Magister (UCV, 1976) Jairo Larotta Sánchez, quien por quince años fuera un destacado articulista de la página web www.aporrea.org.; publicando allí un total de 138 artículos. Durante más de una década realizó la propuesta del Bolívar Oro (buena parte de sus artículos tratan de esa propuesta; aquí dejamos el link de uno de ellos: “Propuesta Gran Misión Petróleo en Bolívares Oro”, https://www.aporrea.org/tiburon/a213813.html).



Primogénito de una familia que emigró desde el Táchira hacia Caracas hace siete décadas, Jairo trabajó toda su vida como ingeniero en diferentes responsabilidades, que se pueden observar en el “curriculum” que él mismo aportó a la página aporrea y que adjuntamos al final.



Sus últimos artículos, que se pueden verificar en la página de autores que tiene aporrea (https://www.aporrea.org/autores/larottaj), fueron dedicados a aportes críticos a la inacción gubernamental ante la hiperinflación, las deficiencias en la forma de implementar el petro, y la observación hecha por muchos analistas calificados de que el nuevo cono monetario no resolverá los problemas económicos de Venezuela.



Invitamos a releer estos últimos trabajos de Jairo en aporrea, pues clarifican mucho de lo que está pasando en la economía venezolana, y presagian que los problemas se intensificarán para el pueblo ante las malas decisiones del gobierno de Maduro.



Un duro golpe para quienes lo conocimos desde niños, y en este aspecto hablo a nombre de todos mis hermanos. Se nos va cuando aún tenía mucho que aportar en la reconstrucción económica de Venezuela. Primo hermano del alma, amigo de toda la vida, te recordaremos y valoraremos siempre tu ejemplo digno de ciudadano y profesional comprometido con los más altos intereses del pueblo y de la nación.





Jairo Larotta



Ingeniero Civil UCV 1970, Magister Scientiarum Ingeniería Sismo Resistente IMME-UCV 1976, postgrado en UNAM Mexico, UC Berkeley (1974-77). Amplia experiencia en dirección, gerencia en empresas de ingeniería en el área petrolera e industrial. Consultor y asesor de 11 empresas privadas y asesor de Ministerio de la Vivienda y Ministerio del Ambiente (1988-2014), patólogo de estructuras (2005-actual). Construcción de edificios residenciales, centros comerciales, estaciones de metro, naves industriales (1979-86). Secretario Ejecutivo de FUNVISIS (1975-79). Once publicaciones científicas en congresos nacionales y mundiales sobre ingeniería sísmica (1972-77). Más de 120 artículos en Venezuela y exterior sobre monetarismo y macroeconomía (2003-actual). Orador en conferencias, foros, entrevistas por radio y TV sobre macroeconomía geoestratégica, creador del bolivar oro divisa y criptodivisa oficial asociada para venta de hidrocarburos, productos no petroleros, compra de bienes y servicios foráneos (2005-actual). Libros publicados: coautor de "Cien años de compañía", Editorial Don Bosco, Caracas 2006; autor de "El síndrome de la piñata en la idiosincrasia del venezolano", Editorial Dictus Publishing, Saarbüken, Deutschland (2014) ISBN- 978-3-8473-8853-1