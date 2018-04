Vecinos de la parroquia Caricuao denuncian seis días sin el servicio de agua

@HIDROCAPITALca Tremendo bote de agua en el sector ud5 de Caricuao, detrás de la clínica popular, agua limpia...hay muchos lugares sin el vital líquido. pic.twitter.com/AcFIE2xxnt — Olivier Shakon (@oliud5) 2 de abril de 2018

@HIDROCAPITALca Señores estamos sin Agua desde el dia Miercoles pasado. Caricuao Sector UD6. No atienden el 0800 — Ray Martínez (@raymartinez2803) 2 de abril de 2018

@HIDROCAPITALca Que pasa con

el agua en Caricuao? Llevamos 5 día sin el servicio,estamos secos, necesitamos AGUA #Hidrocapital — Dorimar Adraz R. (@CHIKGARFIELD78) 2 de abril de 2018

Caricuao no estaba dentro de su programación y aún así suspendieron el servicio. Que falta de seriedad. Cuándo tendremos servicio? Respondan ya. @Caricuaoactivo @CaricuaoPropone — Yholie (@ziguratnq) 2 de abril de 2018

Caracas. Caricuao, UD-2, Bloque 28 y sus alrededores ???????????? Urgente ???????????????????????? señores de… https://t.co/LxNn70GoJj — arelis contreras (@motaytobi) 2 de abril de 2018

@RVAraguayan buenos días desde el martes pasado sin agua ya la situacion dificil perdi mi día de trabajo por no tener agua mi casa las condiciones pesimas recuerde q el baño su uso es delicado, esperó ayude a todos se le escribe desde caricuao — Jhonaiker Martinez (@GSCMartinez) 2 de abril de 2018

@HIDROCAPITALca que pasó con el agua en caricuao? Desde el martes en la noche sin agua, por lo menos informen de la situación — Paola Rosas (@PaoRosas) 2 de abril de 2018

Señores d @Hidrocapital acaso están esperando q se desate epidemia d SARNA y HEPATITIS para reestablecer servicio d agua en Caricuao? 6 días — Migdalia Delgado (@Migdaliadelgad4) 2 de abril de 2018

#Caricuao La problemática sobre el sumistro de agua continúa. En la parroquia existen diversas unidades educativas, que no poseen suficiente agua para responder al inicio de clases. Nuevamente llamamos la atención de @HIDROCAPITALca para solucionar los problemas del servicio. — @CaricuaoPropone (@CaricuaoPropone) 2 de abril de 2018

@NicolasMaduro buenas ayuda compañero y la ud 2 de caricuao,carcas tenemos 6 dias sin agua — orestes cabrera (@elalconjhonny) 2 de abril de 2018

2 abril 2018 - El 24 de marzo Hidrocapital anunció en su sitio Web una "parada programada del servicio del sistema Tuy I y II" con el objeto de realizar trabajos de mantenimiento y colocación de válvulas en sus líneas de distribución del acueducto Metropolitano.En el mismo se indicaba que durante la ejecución de estos trabajos el suministro de agua potable hacia sectores del Distrito Capital y parte de Miranda, que dependen de estos sistemas de producción, será interrumpido por un período de 36 horas, a partir de las 2 a.m. del jueves 29 de marzo, para luego iniciar su restitución de manera progresiva.Hidrocapital indicó los sectores que permanecerían con servicio restringido durante la parada programada del Sistema Tuy I y Tuy II detallando las distintas zonas de Miranda y Caracas. Indicamos las del Municipio Libertador:PQ. 23 de enero: La Cañada, Los Arbolitos, La Libertad (parte baja), Monte Piedad, (Bloques del 1 al 7), 1ra y 2da entrada de La Marina, Zona Central del 23 de Enero (Bloques del 5 al 30), Altagracia Oeste; Observatorio, San Succi, La Cañada, Los Arbolitos, La Libertad (parte baja), Monte Piedad, (Bloques del 1 al 7), 1ra y 2da entrada de La Marina, Zona Central del 23 de Enero (Bloques del 5 al 30). PQ. Altagracia: Altagracia Este, Altagracia Oeste. PQ. Catedral: Catedral. PQ. El Paraíso: El Pinar, Montañita; Las Fuentes, Loira, Montalbán I, Plaza Washington, Deyber. PQ. El Recreo: Av. Casanova, Av. Solano, Bello Monte, Boulevard de Chacaíto, Calle San Antonio, Colegio de Ingenieros, El Bosque, Hotel Alba Caracas, El Colegio, Las Delicias, La Florida (Parte baja), Los Caobos, Los Mangos, Maripérez (Parte sur), Museo de Bellas Artes, Museo de Ciencias, Plaza Venezuela, Quebrada Honda, Santa Rosa, Sabana Grande, San Antonio, alrededores de la Zona Rental; Guaicaipuro, La Campiña, La Colina (parte intermedia); Alta Florida, Ávila, Chapellin, La Colina, La Florida, Las Palmas, Lomas de San Rafael, Sarria; Maripérez (parte alta), Pedro Camejo, Pinto Salinas, Santa Rosa, Simón Rodríguez. PQ. El Valle: La Bandera, Parte Baja Fuerte Tiuna (Academia Militar, Batallón Bolívar, Batallón de Conscriptos, Caballerizas, Comando del Fuerte, EFOFAC, Parte de la 3ra. División de Infantería, Parte del Hospitalito, Policía Militar, Res. Pedro Freites); Alberto Ravel, El Valle, Jardines del Valle. PQ. Candelaria: Candelaria Sur; Candelaria Norte. PQ. La Pastora: El Retiro, Urb. Villas del Sol, Barrio el Cardón, Cotiza, Diego Lozada, Hijos de Dios, La Pastora, La Pastora (casco histórico), La Esperanza, Lídice, Los Mecedores, Manicomio, Puerta Caracas, Sabana del Blanco, El Retiro, Urb. Villas del Sol. PQ. San Agustín: El Conde, San Agustín del Norte, San Agustín del Sur( parte baja); Parque Central, El Progreso, Hornos de Cal, Jardín Botánico, La Ceibita, La Charneca, Marín, Parte alta de Colinas de Las Acacias (Final de las calles Centro América, Costa Rica, Tamanaco y Yare), Res. Vuelta El Casquillo, San Agustín del Sur (parte alta), Televisora, Terrazas del Alba, Terrazas de Las Acacias. PQ. San Bernardino: San Bernardino. PQ. San José: Bloque 1 de Cotiza, Caraballo, Callejón Pelayo, Callejón Santa Elena, Cotiza, Los Cujicitos, Vereda Gómez. PQ. San Juan: San Martin (Bloques, calle Sucre, Capuchinos, La Maternidad); Silencio, Quinta Crespo, San Juan. PQ. San Pedro: Chaguaramos, Santa Mónica, Las Acacias, Valle Abajo, Ciudad Universitaria, Valle Abajo. PQ. Santa Rosalía: Cementerio General del Sur, El Cementerio, Gran Colombia, Los Rosales, Prado de María, Puente Hierro; Santa Rosalía. PQ. Santa Teresa: Santa Teresa. PQ. Sucre: Alta Vista, Carretera Vieja de La Guaira, Cortada de Catia, Cútira, El Refugio, Los Flores de Catia, Los Frailes, Los Magallanes, Ruperto Lugo, Pérez Bonalde (entre Av. Sucre y calle Panamerican).Como se observa no aparece indicada la parroquia Caricuao por lo que muchos vecinos de la misma no tomaron previsiones y para colmo de males denunciaron que el servicio fue cortado días antes de lo previsto (27 y 28 marzo).Hasta el día de hoy la comunidad de Caricuao se encuentra sin servicio cumpliéndose cinco y hasta seis días de corte a pesar de las innumerables denuncias realizadas por los ciudadanos en las redes sociales. Hidrocapital no da respuesta alguna.Hoy reportan la rotura de una tubería que rodea la Clínica Popular en el sector de la UD5.