Víctor Cano: Arco Minero avanza con todas las garantías ambientales

Credito: Prensa Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico

31 de marzo de 2018.- “Estamos claros de que la minería no es ecológica, pero el desarrollo de ella debe contemplar la protección del ambiente. Inevitablemente, la minería tiene un impacto en la naturaleza, como cualquier otra actividad humana; pero el compromiso de Venezuela es dejar la menor huella en el ambiente y la mayor huella social”.



Así lo informó el ministro del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico (Mppdme), Víctor Cano, y reslató los avances en materia tecnológica que se están implementando, desde el Gobierno nacional, para la realización de una minería amigable con el ambiente, reseña en su página web el Mppdme.



Desestimó la matriz de opinión negativa que se ha creado en torno al Arco Minero del Orinoco (AMO): Contrario a lo que dicen algunos medios, “el Arco Minero busca reorganizar una actividad que tiene más de 200 años”. En este sentido, Cano explicó que esta zona comprende más de 111 mil kilómetros cuadrados, pero solo se hará un aprovechamiento minero directo de apenas 1,5 % del territorio.



Reconoció que, en el pasado, la minería no era tomada en cuenta como una importante fuente de ingresos económicos para el país; las políticas del Estado desfavorecieron el desarrollo integral de las zonas mineras, lo que condujo a una mayor afectación ambiental por el uso indiscriminado del mercurio.



“Nosotros estamos transformando el uso de esa tecnología, que fue una tecnología que se ha usado desde hace 50-60 años. Estamos migrando a una tecnología que es usada en el 90 % de la minería de oro en el mundo: la cianuración. Es un proceso cerrado que no debe salir al ambiente; pero, en caso de que exista algún derrame, el cianuro se destruye con los rayos del sol”, expuso Cano, al hablar sobre las garantías ambientales del Arco Minero.



Certificación de nuestros minerales para el bienestar social



El titular de la cartera de minas detalló que, como medidas para ayudar a la recuperación económica del país, se está trabajando en la certificación de recursos minerales estratégicos, como el oro, el coltán, el carbón, el níquel.



Estos estudios de certificación permitirán conocer, con exactitud, el potencial minero de Venezuela. Recordó que, recientemente, se anunció el estudio económico preliminar que se practicó al yacimiento otorgado a la empresa mixta Siembra Minera, cuyos resultados demostraron que el país cuenta con la cuarta mina de oro más grande del mundo.



“Este bloque cuenta con una reserva de más de 52 millones de onzas troy. Eso es alrededor de 1480 toneladas de oro, con una capacidad de producción de 1.2 millones de onzas troy al año, lo que equivale al aprovechamiento de 37 toneladas de oro al año”, comentó el ministro.



El área asignada, para el aprovechamiento minero de la empresa venezolano-canadiense Siembra Minera, es de aproximadamente un poco más de 18 mil hectáreas, “y es una muestra del potencial minero que posee el país”.



Señaló que gran parte de los recursos económicos obtenidos de las actividades mineras del AMO tendrán un impacto directo en los distintos rubros sociales: “Más del 60 % de los ingresos del Arco Minero están dirigidos a programas sociales —no solamente para el Arco, sino para todo el territorio nacional—, para respaldar programas de educación, salud, infraestructura. Hoy, la minería está aportando sus recursos para enfrentar esta guerra económica a la que estamos siendo sometidos”.



Motor Minero rompe cerco financiero



La minería, el octavo motor de la Agenda Económica Bolivariana implementada por el presidente Nicolás Maduro, ha demostrado que las sanciones impuestas por Gobiernos imperiales no detienen ni detendrán el desarrollo de la economía nacional: “Una muestra de ello han sido las alianzas estratégicas con inversionistas internacionales que confían en el potencial de nuestro país”.



“El tener unas riquezas tan importantes a nivel mundial, nos pone a la vista de los otros países como un país con un gran potencial productivo. La minería es una de la vías que está planteando el presidente Maduro para enfrentar el cerco financiero”, dijo.



Según la información aportada por el ministro, además del proyecto Siembra Minera, se cuenta con otras firmas importantes, como la de la compañía holandesa Fondel Metals, para la recuperación de 5 mil toneladas de níquel contenidas en la escoria metálica de CVM Loma de Níquel, que se encuentra en el estado Aragua; amén de otras alianzas e inversiones importantes para la explotación de otros minerales no metálicos y metálicos.



Aseguró que existen otras transnacionales interesadas en asociarse con el Estado venezolano: “Hemos participado en encuentros mineros en Australia, donde se reúne la mayor cantidad de empresas mineras en el mundo, y hay mucho interés en participar directamente en la minería o en las actividades conexas. Igualmente, se encuentran en evaluación la participación de empresas chinas, rusas y del Oriente Medio”.



Para el ministro Cano, “la minería se va a convertir en una fuente de divisas importante en el país, quizás más sólida que la petrolera”.