(VIDEO) Sólo con Movilización Popular saldremos de este gobierno expresan los de la Oposición de Izquierda en Lucha.

Sábado, 31 de marzo de 2018.-

Luego de la declaración realizada por la gente de la Oposición de Izquierda en Lucha el jueves 22 de marzo, registramos la opinión de algunos de sus miembros quienes respondieron a preguntas y planteamientos que se les formularon.

Fran Luna, secretario ejecutivo de la Federación Petrolera señaló que hay gente que está padeciendo en muchos sectores y han hecho focos de levantamientos, de protestas...esas expontaniedades de lucha que salen en las calles son las que nosotros llamamos movilizaciones...todas esas luchas tienen que canalizarse.

Todos los candidatos son del gobierno, esto es una farsa electoral, por lo tanto, la única forma es que te abstengas de votar, revélate contra esto y movilizándonos en la calle es que vamos a lograr la salida de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello y de toda esta gente que le está haciendo daño al paíss.

No hay ninguna coincidencia entre nuestra posición y la de la derecha señaló Miguel Ángel Hernández, secretario general del partido Socialismo y Libertad (PSL)...nosotros qué es lo que le decimos a la gente, que se organice en sus comunidades, en sus fábricas, en las oficinas, en los docentes, los petroleros, los cementeros que están saliendo a protestar, que se organicen, que discutan en asambleas, que se mantengan en asamblea permanente, que hagan cortes de ruta, que salgan a la calle de forma organizada, discutido, en asamblea, que hagan paros sectoriales.

Y esto que se vaya extendiendo a todo el país, a todos los sectores y que vaya confluyendo en un gran movimiento social, político, que enfrente al gobierno y al ajuste brutal que está planteando.

Por su parte, Oscar Vásquez Heredia indicó: cuestionamos la tesis...de que el salario es inflacionario, el factor fundamental de que genera inflación en el país es el recorte unilateral de el abastecimiento de mercancía en el mercado interno, la única forma de solventar eso es suspendiendo el pago de la deuda externa...repatriando los capitales fugados...para con esos recursos desarrollar un plan nacional de importación de insumos productivos y bienes de consumo final, bienes terminados, que permitan abastecer la economía nacional y garanticen un aumento, que sean reales, que sean aumentos que impliquen mayor capacidad de compra de los salarios.

Ahora observamos a un gobierno que falsamente se declara socialista, revolucionario, antiimperialista, transformando en un punto de honor de su programa político, de su agenda política el pago de la deuda al capital financiero mundial. Pareciera que matar de hambre al pueblo, matar por ausencia de medicinas al pueblo es preferible que dejar de pagar la deuda externa.

Rafael Guerra, secretario general de SUNEP-IPASME manifestó: me sumo a esta lucha porque la veo coherente, no podemos optar en quedarnos tranquilos, callados. El venezolano se ha convertido en una especie de mago para tratar de subsistir, algunos podemos medio comer, otros no lo hacen...nuestros familiares yéndose del país para tratar de solventar la situación.

Cierra este video Miguel Ángel Hernández quien concluyó: el fundamento central de esta convocatoria que hicimos hoy, de rueda de prensa de la Oposición de Izquierda en Lucha, tiene como objetivo fijar una posición clara, definida, frente a las elecciones fraudulentas que el gobierno adelantó, con el objetivo único de mantenerse, de perpetuarse en el poder. Es un gobierno que viola permanentemente todos los derechos de los trabajadores, del pueblo, viola los derechos políticos, ilegaliza a organizaciones políticas...dificulta, obstaculiza el desarrollo, participación política de los venezolanos y venezolanas.

Sólo con Movilización Popular saldremos de este gobierno.

