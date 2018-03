Voces del mundo se solidarizan con el pueblo palestino tras el asesinato de una decena de civiles por fuego israelí durante la Gran Marcha del Regreso

31/03.- Una multitudinaria movilización denominada Gran Marcha del Regreso se llevó a cabo el pasado viernes con motivo del Día de la Tierra Palestina en la Franja de Gaza, en medio de la cual el Ejército Israelí atacó a los manifestantes con bombas lacrimógenas, balas de plomo y goma.

Según datos del Ministerio de Salud de Palestina, al menos 16 palestinos murieron y más de 1.400 resultaron heridos.

Los hechos despertaron el repudio internacional y varios políticos y organizaciones expresaron su solidaridad con el pueblo palestino.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Yavad Zarif, expresó a través cuenta de Twitter que:

"En la víspera de la Pascua (de todos los días), que conmemora a Dios liberando al Profeta Moisés y a su pueblo de la tiranía, los tiranos sionistas asesinan a manifestantes palestinos pacíficos — cuya tierra han robado — mientras marchan para escapar de su esclavitud cruel e inhumana del apartheid".

On the eve of Passover (of all days), which commemorates God liberating Prophet Moses and his people from tyranny, Zionist tyrants murder peaceful Palestinian protesters—whose land they have stolen—as they march to escape their cruel and inhuman apartheid bondage. #Shameful. pic.twitter.com/NhysDXaM5q

— Javad Zarif (@JZarif) 31 de marzo de 2018

La Federación Palestina de Perú, integrada por palestinos residenciados en el país suramericano, también expresó su solidaridad con el pueblo palestino e instó al Gobierno peruano a pronunciarse sobre los hechos ocurridos.

La @FePalestinaPeruhace un llamado al gobierno peruano a pronunciar se frente a la masacre cometida el dia de hoy contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza.@CancilleriaPeru@MartinVizcarraC@prensapalaciopic.twitter.com/JPrOJWx05M

— Fed. Palestina Perú (@FePalestinaPeru) 30 de marzo de 2018

Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, también se solidarizó con la causa y denunció la complicidad de Estados Unidos (EE.UU.) con Israel para reprimir las protestas contra la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como capital iraelí.

Solidaridad con Palestina y la más enérgica condena por masacre de 16 civiles palestinos causada por francotiradores y tanques de Ejército Israel, brazo armado del imperio norteamericano, durante marchas pacíficas contra decisión de Trump de usar Jerusalén como capital de Israel.

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) March 30, 2018

El Partido Comunista de Francia (PCF) emitió un comunicado en donde pide "una acción inmediata para detener los abusos cometidos por el Gobierno israelí".

"Este año hubo más de 30.000 personas en Gaza que se manifestaron pacíficamente mientras que a los francotiradores del Ejército israelí se les permitió dispararles con munición real", expresó el pronunciamiento emitido por la fuerza de izquierda francesa.

Gaza : le PCF demande une intervention immédiate pour que cessent les exactions du gouvernement Israélien https://t.co/HFUGpMAZ20

— PCF (@PCF) 31 de marzo de 2018

El Ministerio de Exteriores de Rusia también expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas a través de un comunicado:

"Expresamos nuestras sinceras condolencias a las familias y amigos de los muertos palestinos, y nuestros deseos de recuperación rápida a las víctimas en los enfrentamientos en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel", reza el documento.

#МИДРоссии: Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших палестинцев, пожелания быстрого выздоровления пострадавшим в ходе столкновений на границе между сектором Газа и Израилемhttps://t.co/wFCJZtnbjgpic.twitter.com/DDbmFwh2TA

— МИД России ���� (@MID_RF) 31 de marzo de 2018

Este sábado los palestinos realizan una jornada de huelga en el marco del luto nacional convocado por el presidente palestino Mahmud Abás tras el asesinato de al menos 16 civiles. Como parte de la protesta, las escuelas, universidades, instituciones públicas y negocios privados cerraron sus puertas en Cisjordania, Jerusalén Este y en Gaza.

>> Guterres pide investigación sobre palestinos muertos en Gaza

Tags

Palestina Israel Solidaridad Franja de Gaza

Hispan TV - EFE

Por: teleSUR - mm - DM