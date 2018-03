(VIDEO) Presidente Nicolás Maduro: El Elefante Rojo de Montalbán está presente, existe y sigue esperando

Obras paralizadas del Cardiológico de Adultos y Oncológico de Montalbán. El Elefante Rojo de Montalbán Credito: aporrea tvi

Presidente Nicolás Maduro, El Elefante Rojo de Montalbán está presente, existe y sigue esperando, marzo 2018 Credito: aporrea tvi

Jueves, 29 de marzo de 2018.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en cadena nacional al país el lunes 26, que se inyectaría una significativa suma de dinero en diferentes estados con el fin de recuperar y finalizar las obras en que participaba la constructora brasileña Odebrecht, que fueron abandonadas o están inconclusas.



No sabemos si la obra abandonada del Cardiológico de Adultos y Oncológico de Montalbán, el Elefante Rojo de Montalbán, está dentro de ese paquete, pero cumplimos con recordarle al presidente Maduro y a la opinión pública, que esta obra permanece abandonada, paralizada y esperando por su finalización.



Odebrecht o no Odebrecht, lo que nos preguntamos es si comenzará el presidente Maduro un nuevo período presidencial sin darle solución a este proyecto, es que será, que el simple hecho de no hablar del mismo, soluciona el caso.



Presidente Nicolás Maduro: El Elefante Rojo de Montalbán está presente, existe y sigue esperando.