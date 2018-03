(VIDEO) R. MontemaranI: ``Recordando el grito de guerra de Chávez: ``Tenemos Patria´´

Caracas, 29 de marzo de 2018.- El Jueves ocho de marzo desde el parque de Miranda en Caracas, Roberto Montemarani recordó algunas cosas de cuando estaba vivo el comandante Hugo Chávez, recordó especialmente lo que llamó un grito de guerra, para mi era como un grito de guerra: ``Tenemos Patria´´.



Tenemos Patria y perdimos el Bicentenario...tenemos Patria y tenemos el Metro mas asqueroso de toda Venezuela, digno de mucha vergüenza, Nicolás.



Tenemos Patria...y vemos en televisión, eso ya me parece que ya es una alcahuetería, cuando te ponen como publicidad o como un logro y si lo dan como un logro, cuatro bolívares el pasaje en El Metro, cuatro bolívares el pasaje en El Metro...y dicen que ese es un logro de La Revolución.



Y Hugo Chávez decía Tenemos Patria...



Y El Metro sigue igualito, Tenemos Patria pero tenemos a un organismo que no sirve... que se llama el Sundde y tu no dices ni un tantico así.



Bueno, me voy a seguir acordando del Tenemos Patria y lamentablemente tendré que seguir diciendo otras verdades.