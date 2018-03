Hace 24 años el comandante Chávez salió de Yare para encabezar la Revolución Bolivariana

Chávez sale de Yare

26 de marzo de 2018.- Hace 24 años, el 26 de marzo de 1994, salió de la cárcel de Yare, en el estado Miranda, el teniente coronel Hugo Chávez, quien permaneció preso desde que encabezó la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992 contra las medidas económicas neoliberales impuestas por el gobierno del entonces presidente, Carlos Andrés Pérez.



Después del revés de la rebelión, Chávez es apresado y conducido al Cuartel San Carlos, instalación militar que durante muchos años había funcionado como prisión. De allí, pronto lo trasladan a la cárcel de Yare, ya que la afluencia de personas que querían visitarlo y tener contacto directo con él en la prisión de Caracas era cada vez más numerosa, y el gobierno de la época decide impedirlo, por lo cual lo envía a Yare.



Luego de aprobado el sobreseimiento por Rafael Caldera, quien dirigía la nación, Chávez salió en libertad el 26 de marzo de 1994 y encabezó una caravana hacia el Paseo Los Próceres, en Caracas



En los Cuentos del Arañero, el Comandante relató cómo fue ese primer encuentro con el pueblo venezolano: "Enfilamos por Los Próceres rumbo a la alcabala que está ahí, y ahí me bajé. Un capitán, un soldado, el otro soldado, un abrazo. Y cuando volteo, lo que viene es una avalancha sobre mí, una avalancha, compadre. Lo vi clarito, dije: 'Dios mío, y ahora qué hago yo'. Tumbaron la mesa, el micrófono, ahí había una moto, se cayó; un soldado se atravesó diciéndoles que se pararan, lo tumbaron, el fusil rodó por allá. Yo rodé, me rompieron el liquiliqui. Ahí entendí mi destino".



Al día siguiente, se dirigió al Panteón Nacional para rendir honores al Libertador Simón Bolívar.



"No habrá fuerza en el mundo capaz de detener la Revolución socialista, pacífica y democrática", expresó el comandante eterno, citado en el portal de Telesur, al tiempo que se comprometió a continuar en la calle con el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 para organizar un gran frente nacional por la transformación del país.



