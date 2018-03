Protección Civil desplegada a nivel nacional para garantizar el sano disfrute de Semana Santa

25 de marzo de 2018.- Como parte del Operativo Semana Santa Segura 2018, la dirección nacional de Protección Civil y Administración de Desastres realizó una supervisión en el kilómetro 0 de la Autopista Regional del Centro (ARC), donde está instalado el Tren de Alarma Integral (TAI) que cubre el eje Tazón- La Cabrera.

El General de Brigada Randy Rodríguez, director nacional de Protección Civil, informó sobre el operativo y despliegue de funcionarios a lo largo y ancho del país, para garantizar a toda la población local y visitante tenga una Semana Santa en unión familiar, diversión en paz y sobre todo con seguridad.

"En todo el territorio nacional hemos desplegado un total de 12 mil 155 funcionarios de Protección Civil y agrupaciones voluntarias, para garantizar la atención integral de la población. Se estarán supervisando constantemente 17 troncales que equivalen a 10 mil 518,6 kilómetros de vialidad en el territorio nacional, para atender a personas en caso de accidentes", dijo

Recordó a los ciudadanos que en todo el país hay 22 Trenes de Alarma Integral (TAI) que conforman Protección Civil, Bomberos y Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en 17 ejes carreteros, explicó el director.

Afirmó que se han "dispuesto 33 puntos de control en los diferentes tramos viales del país, donde se encuentran desplegados 195 mil 171 funcionarios en el país; contamos con 320 ambulancias para la atención inmediata de accidentes; 82 grúas para prestar auxilio vial, 947 puntos de atención de emergencias y 34 puestos de atención toxicológica", informó.

Se suman además, más de 5 mil vehículos, 7 mil motos para que estos 11 millones de venezolanos que se estiman que se trasladen a lo largo y ancho del país puedan movilizarse con seguridad y tranquilidad, teniendo la percepción de que el Estado venezolano está muy pendiente de su pueblo", detalló el General.

Recomendaciones

El General de Brigada Randy Rodríguez aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la colectividad a tomar previsiones para que en este asueto de Semana Santa disfruten sin problemas.

"Es importante que la ciudadanía acate las normativas y recomendaciones ofrecidas por los organismos de seguridad a fin de salvaguardar su vida y la de otros. Si vas a conducir no ingieras licor ni excedas la velocidad, usa el cinturón de seguridad y no uses el celular mientras conduces es por tu bienestar y la de los demás".